Entró a robar en una casa, fue visto por un vecino y terminó detenido

Un hombre fue detenido tras ingresar a robar en una vivienda ubicada en la intersección de Lisandro de la Torre y Lebensohn. El sospechoso fue advertido por un vecino, quien dio aviso al 911 y permitió la rápida intervención policial.

El hecho ocurrió en el marco de los operativos de seguridad y prevención que se desarrollan en la zona. Según se informó, un llamado alertó sobre la presencia de un masculino que había ingresado al patio de una casa y provocado daños en la reja de la puerta de acceso. De inmediato, el personal policial acudió al lugar y comenzó un rastrillaje para dar con el autor del hecho.

Búsqueda y detención

Tras recabar las características del sospechoso, los efectivos iniciaron un operativo en las inmediaciones y lograron demorarlo en la intersección de calles Lebensohn y Nasta.

El individuo fue identificado y trasladado a sede policial, mientras se dio intervención a la Fiscalía en turno. Según se indicó, el fiscal interviniente dispuso la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Alojado en la Alcaidía

Por disposición judicial, el acusado será alojado en la Alcaidía de Tribunales mientras avanza la investigación. Desde la fuerza destacaron la importancia del llamado al 911 para actuar con rapidez y evitar que el hecho tuviera mayores consecuencias.