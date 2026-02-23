Paulo Dybala y Boca: versiones desde Europa reactivan el escenario

El nombre de Paulo Dybala volvió a instalarse en el universo Boca en un momento deportivo particular. Con ocho puntos en seis fechas del Torneo Apertura y cuestionamientos por el rendimiento colectivo, el club observa el mercado con atención mientras se prepara para el debut por Copa Argentina ante Gimnasia de Chivilcoy.

En ese contexto, las informaciones que llegan desde Italia abren una posibilidad que despierta expectativa.

La situación contractual del cordobés en Roma atraviesa una etapa de definición. Las negociaciones para extender el vínculo no habrían avanzado y el escenario económico aparece como un punto central en las conversaciones.

La situación de Dybala

Según trascendió en medios italianos, la propuesta de renovación incluiría una reducción salarial significativa respecto a lo que percibe actualmente el atacante, diferencia que habría dificultado el acuerdo.

Dybala podría volver a jugar con Paredes. Foto: Archivo.

De acuerdo a la información de Infobae, el futuro de Paulo Dybala estaría más cerca de una salida que de una continuidad en la capital italiana.

Las versiones señalan que existirían contactos frecuentes entre el entorno del jugador y Boca, aunque todavía no habría una decisión formal ni un acuerdo cerrado.

El contexto deportivo y la ventana que se abre

Boca atraviesa un inicio de campeonato con resultados irregulares, incluidas dos derrotas y empates consecutivos en La Bombonera. La dirigencia analiza alternativas para reforzar el plantel de cara a la segunda parte del semestre y a la Copa Libertadores, objetivo central del año.

En ese marco, la posibilidad de que Paulo Dybala quede en libertad de acción o pueda negociar una salida a mitad de año genera atención en el Consejo de Fútbol. El delantero también está habilitado, por calendario contractual, a firmar un preacuerdo en los próximos meses si no se concreta la renovación en Italia.

Por ahora, el escenario se mantiene en el terreno de las gestiones y las especulaciones. No hay anuncio oficial ni definiciones públicas, pero los movimientos en Europa reactivaron una expectativa que, de concretarse, podría marcar uno de los movimientos más relevantes del mercado.