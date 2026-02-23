Una camioneta chocó, arrastró y dejó abandonada a una perra en pleno centro de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Una camioneta chocó a una perra en calle Córdoba de Paraná y se fue. La Policía y rescatistas trasladaron al animal herido a Salud Animal Municipal. Brindaron detalles del can.
Una camioneta chocó a una perra este lunes por la mañana en calle Córdoba, de Paraná, y la dejó abandonada tras arrastrarla varios metros. Intervinieron la Policía y una rescatista para asistir al animal, que fue trasladado de urgencia a Salud Animal Municipal.
Testimonio clave de la vecina que presenció el hecho
El episodio en el que una camioneta chocó a una perra ocurrió en las primeras horas de la mañana y fue presenciado por Paula, una vecina que aguardaba el colectivo en la zona. Según su relato, el vehículo —una camioneta Ford utilizada para reparto de agua— impactó a una perra de gran tamaño y continuó su marcha pese a la gravedad de la situación.
“La choca con la parte delantera izquierda. Vi el momento en donde la rueda suelta a la perrita y ella toma por calle 25 de Junio hasta la entrada de un edificio y se quedó ahí echadita. Perdió muchísima, pero muchísima sangre”, relató.
La testigo aseguró que el conductor no se detuvo. “Es una perra grande y lloraba, gritaba y la tenía atracada en la rueda izquierda. La arrastró un poquito y la pisó”, afirmó.
Intervención policial y rescate
Tras el impacto, vecinos y comerciantes de la cuadra acudieron en auxilio del animal. Paula detalló que una mujer identificada como Guadalupe logró interceptar momentáneamente al conductor, aunque este siguió su camino. “Yo estaba esperando el colectivo y pude ver el momento en que Guadalupe lo para, pero esta persona sigue. Se fue. Es un repartidor de agua, el vehículo no tenia el nombre de la empresa”.
La asistencia se organizó de manera espontánea. “Todos los que asistimos fueron las personas que estábamos ahí”, explicó. Posteriormente, una rescatista llamada Marilina, junto con personal de la Comisaría Primera, coordinó el traslado.
“Ella vino con sus cositas, y con la Comisaría 1º la pudieron cargar el baúl del auto y llevarla a Salud Animal. En este momento están ahí”, señaló Paula.
Buscan a los dueños y al responsable
La perra, de pelaje negro con tonos marrones en el hocico, no llevaba collar, aunque los vecinos asegura que “se la nota se la notaba bien, que está bien cuidada”, comentó la testigo, dejando abierta la posibilidad de que tenga dueño.
Actualmente permanece internada y recibe atención de urgencia. “Están atendiéndola en este momento”, señaló.
Mientras se aguarda el parte veterinario, vecinos piden colaboración para identificar tanto a los responsables como a los posibles dueños del animal. “No puede pasar esto. No podemos andar y abandonar a un animal de esta manera”, concluyó Paula.