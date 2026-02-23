La escuela República de Chile se prepara iniciar las clases y recibir a más de 400 alumnos

A una semana del comienzo de clases en Entre Ríos, la escuela primaria República de Chile ajusta detalles para el inicio del ciclo lectivo 2026. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 2 de marzo y, mientras tanto, la institución ubicada sobre Avenida Ramírez avanza con instancias pedagógicas y tareas organizativas para recibir a sus estudiantes.

En diálogo con Elonce, la vicedirectora Miriam Hock explicó que durante esta semana se desarrolla la instancia de apropiación y recuperación de saberes. “Comenzó hoy y se extiende hasta el día viernes, y el 2 de marzo será el comienzo de clases”, indicó. Además, detalló que el equipo directivo trabaja en cuestiones administrativas y en la organización del acto escolar que marcará el inicio formal del ciclo.

Recuperación de saberes y alfabetización

Respecto de las áreas donde se refuerzan contenidos, Hock señaló que en el nivel primario “se hace hincapié más en el área de matemática y lengua, lo que es el plan de alfabetización”. El objetivo, explicó, es que los alumnos del primer ciclo consoliden la alfabetización inicial y que en el segundo ciclo logren una lectura fluida y comprensiva.

Escuela primaria República de Chile. Foto: Elonce.

La directiva precisó que este año la cantidad de estudiantes en recuperación es reducida. “En total habrá más o menos 10 o 12 alumnos del turno mañana”, afirmó. También destacó que el tercer grado es uno de los cursos donde se busca afianzar contenidos, ya que representa el paso de ciclo.

Inscripciones y comunidad educativa

La escuela República de Chile contará este año con aproximadamente 400 alumnos entre ambos turnos. Según informó la vicedirectora, las inscripciones continúan abiertas y hay cupo disponible en varios grados.

Para inscribirse, las familias deben presentar fotocopia de DNI, pase o constancia de avance y libreta que acredite el grado aprobado. La atención se realiza de 8 a 12 en el turno mañana y de 13 a 17 en el turno tarde.

Hock definió a la institución como “una escuela hermosa donde hay muchos docentes comprometidos” y resaltó el acompañamiento de las familias y de la cooperadora. Mientras tanto, en los hogares ya comienzan los preparativos para el regreso a clases, con mochilas y guardapolvos listos para el lunes próximo.