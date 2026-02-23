 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Paraná Ciclo lectivo

La escuela República de Chile se prepara iniciar las clases y recibir a más de 400 alumnos

A una semana del inicio del ciclo escolar en Entre Ríos, la institución ubicada sobre Avenida Ramírez organiza tareas administrativas, recuperación de saberes y actos protocolares. Las inscripciones continúan abiertas en ambos turnos.

23 de Febrero de 2026
Escuela República de Chile.
Escuela República de Chile. Foto: Elonce.

A una semana del inicio del ciclo escolar en Entre Ríos, la institución ubicada sobre Avenida Ramírez organiza tareas administrativas, recuperación de saberes y actos protocolares. Las inscripciones continúan abiertas en ambos turnos.

A una semana del comienzo de clases en Entre Ríos, la escuela primaria República de Chile ajusta detalles para el inicio del ciclo lectivo 2026. El regreso a las aulas está previsto para el lunes 2 de marzo y, mientras tanto, la institución ubicada sobre Avenida Ramírez avanza con instancias pedagógicas y tareas organizativas para recibir a sus estudiantes.

 

 

En diálogo con Elonce, la vicedirectora Miriam Hock explicó que durante esta semana se desarrolla la instancia de apropiación y recuperación de saberes. “Comenzó hoy y se extiende hasta el día viernes, y el 2 de marzo será el comienzo de clases”, indicó. Además, detalló que el equipo directivo trabaja en cuestiones administrativas y en la organización del acto escolar que marcará el inicio formal del ciclo.

 

 

Recuperación de saberes y alfabetización

 

Respecto de las áreas donde se refuerzan contenidos, Hock señaló que en el nivel primario “se hace hincapié más en el área de matemática y lengua, lo que es el plan de alfabetización”. El objetivo, explicó, es que los alumnos del primer ciclo consoliden la alfabetización inicial y que en el segundo ciclo logren una lectura fluida y comprensiva.

 

Escuela primaria Rep&uacute;blica de Chile. Foto: Elonce.
Escuela primaria República de Chile. Foto: Elonce.

 

La directiva precisó que este año la cantidad de estudiantes en recuperación es reducida. “En total habrá más o menos 10 o 12 alumnos del turno mañana”, afirmó. También destacó que el tercer grado es uno de los cursos donde se busca afianzar contenidos, ya que representa el paso de ciclo.

 

Inscripciones y comunidad educativa

 

La escuela República de Chile contará este año con aproximadamente 400 alumnos entre ambos turnos. Según informó la vicedirectora, las inscripciones continúan abiertas y hay cupo disponible en varios grados.

 

 

Para inscribirse, las familias deben presentar fotocopia de DNI, pase o constancia de avance y libreta que acredite el grado aprobado. La atención se realiza de 8 a 12 en el turno mañana y de 13 a 17 en el turno tarde.

 

Hock definió a la institución como “una escuela hermosa donde hay muchos docentes comprometidos” y resaltó el acompañamiento de las familias y de la cooperadora. Mientras tanto, en los hogares ya comienzan los preparativos para el regreso a clases, con mochilas y guardapolvos listos para el lunes próximo.

Temas:

escuela República de Chile Ciclo Lectivo 2026
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso