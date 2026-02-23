Se suspende un juicio en Paraná porque un acusado filmó al jurado y lo difundió en redes

El proceso de juicio por jurado previsto en Paraná por el homicidio de Omar Antonio Mayer quedó sin efecto, El vocal del Tribunal, Juan Malvasio, resolvió anular la selección realizada el pasado 20 de febrero y, en consecuencia, dejar sin validez el inicio del debate oral.

La decisión se adoptó luego de un planteo de la Fiscalía, que tomó conocimiento de que uno de los acusados registró en video el ingreso de potenciales jurados a la sala de audiencias y publicó el material en su estado de WhatsApp. Ante esa situación, el juez consideró comprometida la regularidad del procedimiento.

En ese marco, Malvasio dispuso la prisión preventiva para Víctor Ezequiel Goró en la Unidad Penal de Paraná hasta la finalización del nuevo debate. En cambio, Roberto Carlos Goró, quien no realizó filmaciones, continuará en libertad.

Nuevo sorteo y reprogramación

La Dirección de Jurados realizará un nuevo sorteo en las próximas 48 horas para conformar el tribunal ciudadano. La audiencia de selección fue fijada para el 16 de marzo a las 9 en el Salón de Actos del Superior Tribunal de Justicia, mientras que el debate oral comenzará el 17 y se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

Juicio por Jurado.

El caso investiga el crimen de Omar Antonio Mayer, ocurrido el 10 de septiembre de 2020 en barrio El Morro de la capital entrerriana.

El proceso iba a convertirse en el juicio número 153 bajo el sistema de jurados populares en Entre Ríos, modalidad vigente para delitos graves en la provincia.

Revisión de protocolos

Tras lo sucedido en el ámbito del juicio por jurado, desde el Poder Judicial se informó que serán revisados y actualizados los protocolos de actuación policial y administrativa en las salas de audiencias, con especial atención en los procesos con participación ciudadana.

El objetivo es reforzar las medidas de resguardo para evitar situaciones que puedan afectar la transparencia o el normal desarrollo del sistema.

Con esta resolución, el juicio por jurado deberá reiniciarse con una nueva integración ciudadana y bajo condiciones reforzadas de control en el ingreso a la sala.