ATE cuestionó la propuesta salarial y convocará a asambleas en la provincia

La paritaria estatal tuvo un cierre con acuerdo mayoritario luego de que el Gobierno provincial y UPCN aceptaran la propuesta salarial con vigencia desde febrero de 2026. Sin embargo, ATE manifestó que no se encuentra en condiciones de avalar el ofrecimiento y abrió un proceso de consulta interna para definir su postura definitiva.

La propuesta oficial contempla una suma fija no remunerativa y no bonificable equivalente al 15,8% del sueldo de junio de 2025 —sin adicionales especiales— con un mínimo de $150.000 y un máximo de $320.000. En el escalafón general de Enfermería el piso asciende a $160.000. También incluye un incremento del 50% en la ayuda escolar y una suma fija de $75.000 para el sector pasivo.

En diálogo con Elonce, el secretario general de ATE, Oscar Muntes, explicó que la organización decidió no aceptar el ofrecimiento en las condiciones planteadas. “La Asociación Trabajadora del Estado nuevamente fue coherente con su definición al ser todo el aumento en negro, no ser remunerativo”, sostuvo.

Debate interno y cuestionamientos

Muntes señaló que el gremio solicitó un cuarto intermedio para debatir con delegados y el Consejo Directivo Provincial. “Nosotros no podemos decir que sí o decir que no si no vamos a consultar con las bases”, afirmó.

El dirigente también remarcó que, según su evaluación, la propuesta no compensa la pérdida de poder adquisitivo acumulada. “No hay un plan para recuperar el salario del 36% que vamos perdiendo desde que llegó este gobierno provincial”, expresó.

ATE.

En relación al impacto concreto, indicó: “El impacto es que vamos a tener un aumento entre 100.000 pesos y 270.000 pesos. En ocho meses que no tenemos recomposición salarial, vamos a recuperar entre 12.000 y 12.500 pesos por mes”.

Posibles medidas

Consultado sobre eventuales acciones gremiales, el titular de ATE sostuvo que el cuerpo de delegados propuso avanzar en medidas que deberán ser ratificadas por el Consejo Provincial. “Ya quedó definido y seguramente lo vamos a rectificar en el Consejo Provincial donde tiene que haber mandato”, señaló.

Asimismo, confirmó que el 27 participarán de una movilización multisectorial en rechazo a la reforma laboral y que continuarán articulando con otros sindicatos. “Vamos a seguir luchando porque estamos convencidos que el Estado es de los argentinos y argentinas”, concluyó.

Mientras tanto, el gremio realizará asambleas en distintos puntos de la provincia para definir la estrategia en el marco de la negociación salarial.