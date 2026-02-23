Paritarias: el Centro de Jubilados exigió al Gobierno que "los aumentos sean remunerativos"

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná reclamó al Gobierno provincial que los aumentos acordados en paritarias sean remunerativos y no bonos no aportables. Desde la entidad advirtieron que la propuesta oficial implica “un ajuste encubierto” y pidieron mayor consideración hacia los adultos mayores.

El pronunciamiento se conoció luego de que la oferta salarial estatal incluyera un incremento del bono no remunerativo, que en el caso de los jubilados alcanzó los 75.000 pesos, es decir, un aumento de 50.000 pesos respecto del monto anterior.

La conducción del Centro expresó su preocupación por el impacto de este esquema en el poder adquisitivo y en el sistema previsional.

“No se olviden de los jubilados”

A través de un comunicado, las autoridades solicitaron al Ejecutivo y a los legisladores provinciales “un mayor esfuerzo con los jubilados y pensionados, que en su momento brindaron su sacrificio para el bien de todos”.

“No se olviden de sus padres, abuelos y bisabuelos en los últimos años de su vida. Esto también es justicia social”, señalaron.

El Centro reconoció que la movilidad previsional no ha acompañado el ritmo de la inflación y sostuvo que los montos ofrecidos resultan insuficientes frente al contexto económico actual.

Críticas al esquema no remunerativo

Desde la institución cuestionaron el carácter no remunerativo del incremento. “Los montos ofrecidos son irrisorios y constituyen un ajuste encubierto”, afirmaron.

Además, plantearon reparos respecto del argumento oficial de “ordenar las cuentas”. “Si para ordenar se recurre a pagos sin aportes, que afectan a la obra social y al sistema previsional, más que un orden se parece a un desorden”, indicaron.

En ese sentido, advirtieron que este tipo de medidas impacta negativamente en la sustentabilidad del sistema y en los haberes futuros.

Cuestionamientos a los gremios

El Centro también apuntó contra los gremios estatales que participaron de la negociación paritaria. “Una vez más los gremios se olvidan de los jubilados, como si ellos nunca se fueran a jubilar”, expresaron.

Finalmente, solicitaron que se respete la Constitución provincial, que establece la prohibición de pagos en negro, y reiteraron su pedido de que los aumentos salariales sean incorporados al básico y tengan carácter remunerativo.