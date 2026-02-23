Investigan presunto abuso sexual a una joven en Paraná

REDACCIÓN ELONCE
La Policía investiga un presunto abuso sexual en Paraná. La joven fue hallada en estado de confusión. Fue derivada al hospital y trasladada a Tribunales.
Un grave hecho es investigado por la Justicia tras la denuncia radicada por una joven de 22 años, quien manifestó haber sido víctima de un violento ataque en la zona de calles Manuel Galarza y Alejo Peiret de la capital entrerriana, en horas de la madrugada de este lunes.
La denuncia de la joven
Según el primer testimonio, la joven fue interceptada por dos hombres mientras transitaba por el sector de los ex galpones del ferrocarril, un predio que actualmente presenta vagones ferroviarios abandonados y estructuras en estado de deterioro. De acuerdo a lo denunciado, los sujetos la habrían agredido físicamente, aplicándole golpes en la cabeza que le provocaron la pérdida de conocimiento.
Conforme a su relato, la víctima habría sido trasladada hasta el interior de uno de los antiguos vagones ferroviarios que se encuentran en el lugar. Al recuperar la conciencia, manifestó presentar signos compatibles con un presunto abuso sexual, además de lesiones en distintas partes del cuerpo y sangrado en el cuero cabelludo producto de la agresión.
Tras lograr retirarse del sitio, la joven se dirigió al domicilio de un familiar en calle Florencio Ameghino, donde se dio aviso a la Policía.
Detalles de la Policía
El jefe de operaciones de la Departamental de Policía de Paraná, Jorge Pérez, detalló a Elonce que fueron comisionados a calle Ameghino, cerca del Volcadero, en jurisdicción de la Comisaría Quinta.
La intervención se produjo luego de que familiares de la víctima informaran sobre su desaparición y posterior localización. “Por el momento es materia de investigación”, indicó Pérez.
La joven fue encontrada en estado de confusión. Según el jefe policial, “era balbuciante, se encontraba muy rara en su relato, muy difusa también”, explicó Pérez.
Descripción de los hechos y primeros pasos de la investigación
La joven, cuya identidad no ha sido revelada, mencionó "haber estado con hombres", pero no pudo proporcionar detalles concretos sobre lo sucedido. Además, según los testimonios, al momento de ser hallada por la familia, le faltaban algunas prendas.
“Están tratándose de investigar todas estas circunstancias, qué fue lo que fehacientemente pasó”, añadió el jefe policial.
A raíz de la confusión y el estado en que fue hallada, la joven fue trasladada al Hospital San Martín para una primera atención médica. Posteriormente, fue derivada a Tribunales para ser escuchada por la fiscalía y someterse a los estudios forenses correspondientes. “Fue vista por el personal del hospital y por el médico de la Policía”, indicó.
La investigación continúa
Intervino la Fiscalía de Género, que dispuso la activación del protocolo correspondiente para este tipo de delitos. Durante la madrugada, personal policial realizó tareas de preservación de la escena y relevamiento de posibles indicios en los vagones abandonados, con intervención del área de Criminalística.
A medida que avanza la investigación, tanto la Policía como la Fiscalía siguen trabajando para esclarecer lo sucedido. La prioridad, según explicó Pérez, ha sido garantizar la atención física y psicológica de la víctima, además de recolectar las pruebas necesarias para esclarecer el caso.