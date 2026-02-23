Juicio a Orrico por el choque fatal en Ruta 39: "Él mismo dijo que no intervino ningún factor externo", dijo querellante

El juicio oral por el choque fatal ocurrido en la Ruta Provincial 39 el 20 de junio de 2024 comenzó el pasado miércoles en Concepción del Uruguay con una declaración que marcó el tono de la jornada. Juan Ruiz Orrico, ex titular del Instituto Portuario de Entre Ríos, asumió ante el Tribunal su responsabilidad en el hecho que terminó con la vida de cuatro trabajadores.

El Dr. Mario Arcusin, abogado querellante, expresó a Elonce que “por una cuestión del momento me surgió ponerle nombre al juicio y llamarlo `juicio del dolor´, algo que después se ratificó. El lunes fueron los alegatos, el martes comenzamos con los testigos y el miércoles se produjo quizás uno de los hechos más destacables, que es la declaración del Secretario Legal y Técnico de la Secretaría de Gobierno respecto al uso del auto oficial que produjo el choque. Dijo que en ese tipo de vehículos no había manera de tener elementos probatorios para ver si en ese momento estaba dirigiéndose a alguna actividad pública o privada”.

No obstante, remarcó que en los últimos días “salió la noticia del caso del intendente de Colón, donde sí se puede verificar si el uso era particular o no. Por lo tanto, si bien sabemos que el poder muchas veces está sobre el derecho, ese es el único temor que tengo. El primer día, cuando Orrico hace uso de su derecho a declarar, dijo textualmente: `vengo a reiterar que la responsabilidad fue una responsabilidad únicamente mía, no intervino ningún otro elemento ni persona que me saque responsabilidad sobre el hecho de haber provocado el accidente y con ello, consecuentemente la muerte de Leonardo, Axel, Brian y Lucas´. Remarco esto porque después de todo lo que pasó la semana pasada, este martes es el turno de los testigos de la defensa y esto viene a tirar por la borda cualquier intento de decir que se pinchó una goma, que se rompió un extremo de dirección, que le dio un pico de diabetes, o sea, él mismo descarta cualquier otro elemento o persona. No lo encandilaron, no le sonó el teléfono, no hay ninguna razón externa. A la defensa cuando se le preguntó en el alegato, dijo que no iban a discutir la culpabilidad, pero sí la pena, que va de tres a seis años”.

Mencionó que como querellante pidió seis años de pena y el fiscal pidió cinco años y medio, siempre de prisión efectiva. “El tema es que si es una pena menor podría llegar a pedir la defensa una domiciliaria o condicional, cosa que no repara el daño. El dinero no calma el dolor ni devuelve la vida de los chicos. Por lo menos reconoció que hubo varios ofrecimientos a la familia, con la necesidad de que la pena sea de cumplimiento condicional”, agregó.

Comentó que la declaración de las madres de las víctimas hizo emocionar a todos los presentes en la audiencia. “Expresaron el dolor de poder hablar sin sus hijos, cuando Orrico si los tiene. Los hijos de las víctimas ya no tienen a sus padres para ningún acontecimiento ni actividad. Fue conmovedor”, dijo.

Remarcó que “la familia va a recibir dinero porque está cobrando el seguro, la ART y el dinero por el juicio civil que se le va a hacer”.

Consultado respecto a si Orrico está arrepentido por lo que hizo, explicó: “Creo que cualquier ser humano siente compasión, pero esto no lo exime de responsabilidad de ninguna manera. No le genera a los padres ningún descargo de sus sentimientos que Orrico pida perdón o disculpas. El perdón o las disculpas en el Código Penal se llama años de prisión”.

Por otro lado, mencionó que el viernes son los alegatos de clausura. “Si llegamos a tiempo existiría la posibilidad de que el juez dictara sentencia, al menos en el monto de la pena. Soy optimista en cuanto a que no se puede comprobar ningún atenuante. Después de haber escuchado a Orrico, a las madres de las víctimas, a los técnicos en Planimetría, al Secretario Legal y Técnico y demás, creo que están dadas las condiciones para aplicar el máximo de pena”, resaltó. Elonce.com

El choque que originó la causa

El hecho ocurrió en la madrugada del 20 de junio de 2024, a la altura del kilómetro 123 de la Ruta 39, entre Caseros y Herrera. De acuerdo con la acusación fiscal, Orrico conducía un vehículo oficial cuando cruzó de carril e impactó de frente contra un automóvil en el que viajaban cuatro jóvenes que se dirigían a trabajar al frigorífico Fadel, en Pronunciamiento.

La investigación determinó que el ex funcionario circulaba con 1,59 gramos de alcohol en sangre. A raíz de ese dato, la causa fue encuadrada como homicidio culposo agravado por el nivel de alcoholemia y por la cantidad de víctimas.

Tras el accidente, Orrico fue desplazado de su cargo en el gobierno provincial. Antes del hecho, había sido candidato a intendente de Concepción del Uruguay en 2023.