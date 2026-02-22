Abogada argentina detenida en Brasil por injuria racial denunció amenazas de muerte

Agostina Páez está acusada de injuria racial y enfrenta una causa en Brasil

La abogada argentina Agostina Páez denunció que recibe amenazas de muerte e insultos violentos a través de redes sociales, mientras continúa retenida en Río de Janeiro por una causa judicial por presunta injuria racial contra un mozo.

Páez compartió en su cuenta de Instagram capturas de pantalla con mensajes intimidatorios, muchos de ellos en portugués y otros enviados por usuarios argentinos. Entre las frases que publicó se leen advertencias como “vas a morir” y otros agravios dirigidos tanto a ella como a su familia.

Agostina Páez

Mensajes violentos y pedidos de “justicia por mano propia”

Según mostró la propia abogada, varios de los mensajes contienen amenazas explícitas, expresiones discriminatorias y llamados a ejercer violencia directa. Algunos incluso cuestionan al sistema judicial brasileño y promueven represalias fuera del ámbito legal.

La letrada permanece bajo investigación por el delito de “injuria racial”, figura contemplada en la legislación brasileña.

Respuesta a nuevas acusaciones

En medio de la exposición pública del caso, Páez también respondió a una usuaria que aseguró haber sido su compañera y la acusó de acoso escolar. La abogada negó esa versión y afirmó que nunca compartió curso con esa persona.

Además, apuntó contra la exmodelo brasileña Anamá Ferreira, quien opinó públicamente sobre el caso. Páez sostuvo que las declaraciones de la modelo “no son ciertas” y aseguró que intentó contactarla por mensaje privado, pero fue bloqueada.

Presentaron un hábeas corpus

Mientras continúa la causa en Brasil, la defensa de Páez presentó un hábeas corpus de 50 páginas en el que cuestiona el proceso judicial y reclama garantías

legales.

Según explicó su padre, el recurso incluye detalles sobre los horarios del hecho investigado y menciona la existencia de cámaras de seguridad que —según la defensa— no habrían sido incorporadas al expediente. También objeta la difusión pública de la imagen de la abogada mientras no exista una condena firme.

Por el momento, Páez no puede salir de Brasil y permanece a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.