ARCA amplía la factura electrónica: quiénes deberán emitirlas desde julio de 2026

ARCA amplía la factura electrónica a partir de julio de 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) redefinió el alcance del régimen de factura electrónica y sumó nuevos sujetos obligados a emitir comprobantes digitales por sus ingresos. La medida quedó formalizada en la Resolución General 5824/2026 y comenzará a regir para ingresos percibidos desde el 1° de julio de 2026.

El cambio se integra a los ajustes en los esquemas simplificados de IVA y Ganancias y no impactará en la declaración del período fiscal 2025.

Directores y socios gerentes deberán facturar sus honorarios

A partir del segundo semestre de 2026, estarán obligados a emitir factura electrónica:

- Directores de Sociedades Anónimas (SA).

- Socios gerentes de Sociedades de Responsabilidad Limitada (SRL).

Deberán facturar los honorarios derivados de sus funciones, incluso cuando registren baja frecuencia operativa. Hasta ahora, en muchos casos, estos ingresos no requerían facturación sistemática.

Además, deberán regularizar su situación fiscal, inscribirse formalmente ante el organismo y habilitar el punto de venta electrónico correspondiente.

Honorarios judiciales bajo control electrónico

La resolución también alcanza a abogados, peritos y auxiliares de la Justicia que perciban honorarios regulados en expedientes judiciales.

Desde julio de 2026 deberán emitir factura electrónica por cada importe cobrado, sin excepciones según la modalidad de pago. El objetivo es que esos ingresos queden plenamente identificados en el sistema y se integren en las declaraciones impositivas automáticas, facilitando cruces de información y controles fiscales.

Nuevos requisitos para facturas a consumidor final

La normativa incorpora mayores exigencias en operaciones con consumidores finales:

- Cuando el comprador quiera computar la factura como deducción en el Impuesto a las Ganancias, será obligatorio consignar CUIT o CUIL en el comprobante.

- En operaciones superiores a $10.000.000 será obligatorio identificar al adquirente, sin posibilidad de emitir comprobantes anónimos por encima de ese monto.

La medida apunta a reforzar la trazabilidad de las operaciones y reducir prácticas informales.

Sectores que también quedan alcanzados

ARCA eliminó dispensas y amplió el universo de actividades obligadas a facturar electrónicamente. Entre ellas:

- Colegios privados.

- Empresas de medicina prepaga.

Entidades civiles que perciban pagos directos de usuarios o afiliados.

Con estos cambios, el organismo busca ampliar el control sobre servicios educativos, de salud y honorarios profesionales, reforzando la digitalización y la fiscalización de ingresos en distintos sectores de la economía.