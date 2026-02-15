ANSES: cómo tramitar una pensión por invalidez paso a paso

ANSES explica cómo tramitar una pensión por invalidez sin gestor, qué requisitos se deben cumplir y cuánto se cobra actualmente por esta prestación no contributiva.
Tramitar una pensión por invalidez en ANSES sin gestor es un procedimiento gratuito que puede realizarse siguiendo una serie de pasos administrativos y médicos. La prestación, conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad, está destinada a personas que presentan una disminución significativa en su capacidad laboral y atraviesan una situación de vulnerabilidad social.
Se trata de un beneficio no contributivo, por lo que no exige aportes previsionales previos. La gestión y evaluación del otorgamiento están a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras que el pago se efectiviza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El trámite puede iniciarse de manera digital mediante la plataforma Mi ANSES o realizarse en forma presencial con turno previo en oficinas del organismo o en los Centros de Atención Local (CAL) de ANDIS. El haber equivale al 70% de una jubilación mínima vigente.
Requisitos médicos y condiciones sociales
Para acceder a la pensión por invalidez es necesario cumplir con criterios médicos, sociales y administrativos específicos. En primer lugar, la persona solicitante debe acreditar una discapacidad que implique una reducción del 76% o más en su capacidad laboral.
Además, no debe percibir jubilación, pensión ni retiro de carácter contributivo, ni contar con ingresos o bienes suficientes para garantizar su subsistencia. También se exige ser argentino nativo o naturalizado con al menos cinco años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia continua.
La edad máxima para solicitarla es de 65 años. En el caso de menores de edad, los padres o tutores deben acreditar una residencia mínima continuada de tres años en el país, y los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.
Documentación y evaluación del caso
El trámite requiere la presentación del DNI, la constancia de CUIL y la documentación médica respaldatoria. Un elemento clave es el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe ser emitido por hospitales públicos o profesionales autorizados.
En este certificado se detalla el diagnóstico, la evolución de la patología y el grado de incapacidad laboral. No existe un listado cerrado de enfermedades que garantice automáticamente el beneficio: lo que se evalúa es la limitación funcional y el impacto social que genera la discapacidad en la vida cotidiana del solicitante.
Cada caso es analizado de manera individual por ANDIS. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario comienza a percibir el haber a través de ANSES. En caso de rechazo, puede presentarse un recurso administrativo o recurrir a la vía judicial.
Cuánto se cobra y cómo se actualiza
En septiembre de 2025, la jubilación mínima se ubicó en $320.277,17. La pensión por invalidez representa el 70% de ese monto, lo que equivale a $294.194,02. A esa suma se añadió un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los haberes más bajos.
De esta manera, quienes cobran la Pensión No Contributiva por discapacidad perciben un total cercano a los $364.194 durante el mes. Los valores se actualizan mensualmente según la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes en función del índice de inflación.