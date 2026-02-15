ANSES: cómo tramitar una pensión por invalidez paso a paso

Tramitar una pensión por invalidez en ANSES sin gestor es un procedimiento gratuito que puede realizarse siguiendo una serie de pasos administrativos y médicos. La prestación, conocida como Pensión No Contributiva (PNC) por discapacidad, está destinada a personas que presentan una disminución significativa en su capacidad laboral y atraviesan una situación de vulnerabilidad social.

Se trata de un beneficio no contributivo, por lo que no exige aportes previsionales previos. La gestión y evaluación del otorgamiento están a cargo de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), mientras que el pago se efectiviza a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Foto: Archivo Elonce.

El trámite puede iniciarse de manera digital mediante la plataforma Mi ANSES o realizarse en forma presencial con turno previo en oficinas del organismo o en los Centros de Atención Local (CAL) de ANDIS. El haber equivale al 70% de una jubilación mínima vigente.

Requisitos médicos y condiciones sociales

Para acceder a la pensión por invalidez es necesario cumplir con criterios médicos, sociales y administrativos específicos. En primer lugar, la persona solicitante debe acreditar una discapacidad que implique una reducción del 76% o más en su capacidad laboral.

Además, no debe percibir jubilación, pensión ni retiro de carácter contributivo, ni contar con ingresos o bienes suficientes para garantizar su subsistencia. También se exige ser argentino nativo o naturalizado con al menos cinco años de residencia en el país, o extranjero con un mínimo de 20 años de residencia continua.

La edad máxima para solicitarla es de 65 años. En el caso de menores de edad, los padres o tutores deben acreditar una residencia mínima continuada de tres años en el país, y los ingresos del grupo familiar no pueden superar el equivalente a cuatro jubilaciones mínimas.

Documentación y evaluación del caso

El trámite requiere la presentación del DNI, la constancia de CUIL y la documentación médica respaldatoria. Un elemento clave es el Certificado Médico Oficial (CMO), que debe ser emitido por hospitales públicos o profesionales autorizados.

En este certificado se detalla el diagnóstico, la evolución de la patología y el grado de incapacidad laboral. No existe un listado cerrado de enfermedades que garantice automáticamente el beneficio: lo que se evalúa es la limitación funcional y el impacto social que genera la discapacidad en la vida cotidiana del solicitante.

Foto: Archivo Elonce.

Cada caso es analizado de manera individual por ANDIS. Si la solicitud es aprobada, el beneficiario comienza a percibir el haber a través de ANSES. En caso de rechazo, puede presentarse un recurso administrativo o recurrir a la vía judicial.

Cuánto se cobra y cómo se actualiza

En septiembre de 2025, la jubilación mínima se ubicó en $320.277,17. La pensión por invalidez representa el 70% de ese monto, lo que equivale a $294.194,02. A esa suma se añadió un bono extraordinario de $70.000 destinado a reforzar los ingresos de los haberes más bajos.

De esta manera, quienes cobran la Pensión No Contributiva por discapacidad perciben un total cercano a los $364.194 durante el mes. Los valores se actualizan mensualmente según la fórmula de movilidad vigente, establecida por el Decreto 274/2024, que ajusta los haberes en función del índice de inflación.