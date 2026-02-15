Concordia celebrará la 6° Fiesta de los Pescadores Artesanales este domingo

Será en el predio Pal Río desde las 19:00. Habrá números musicales y demostraciones de armado de artes de pesca, técnicas de despinado y fileteado, y construcción de embarcaciones. Además, presentarán el Escabeche de Boga envasado.
Con entrada libre y gratuita, este domingo 15 de febrero desde las 19 horas se realizará la 6° edición de la Fiesta de los Pescadores Artesanales en el predio de Pal Río, ubicado en avenida de los Pueblos Originarios y San Juan. El evento celebra la cultura ribereña y reconoce el trabajo de los pescadores de Concordia, con una propuesta pensada para toda la familia.
Después de una corta ausencia, y junto al Boliche Ducasse, los trabajadores del río vuelven a encontrarse para rendir homenaje al río Uruguay y a una actividad que es sustento de numerosas familias de la región. La celebración pone en valor “la labor y el esfuerzo de los trabajadores del río y el aporte de la gastronomía de río a la oferta turística local”, destacaron desde la organización.
La fiesta es impulsada por la Asociación de Pescadores Artesanales de la Zona Sur de Concordia y la Cooperativa de Pescadores Artesanales de Benito Legerén, con la participación de la Asociación Cultural Boliche Ducasse, que aportará su impronta chamamecera característica. Además, cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de Concordia, Organización El Galpón y Río Uruguay Seguros.
Actividades para toda la familia
La jornada ofrecerá una variada grilla artística con géneros musicales arraigados en la identidad litoraleña, además de talleres lúdicos para las infancias, feria de emprendedores y espacios dedicados a la cultura de la pesca artesanal.
Entre las propuestas se destacan demostraciones de armado de artes de pesca, técnicas de despinado y fileteado, y construcción de embarcaciones. También habrá importantes sorteos, como un viaje a Tigre donado por la empresa La Martina y un almuerzo para dos personas en Resto Ayuí, ubicado en las termas del Ayuí.
Presentación del escabeche de boga
Uno de los momentos centrales será la presentación oficial del Escabeche de Boga envasado, elaborado por la Cooperativa Pescadores Unidos de Benito Legerén. El producto es resultado de un proceso de formación y asistencia técnica junto a distintas instituciones, y representa una apuesta por el valor agregado.
Se trata de una propuesta que permite generar mayores ingresos con bajo volumen de extracción, promoviendo la conservación del recurso pesquero. Desde la organización aspiran a que este escabeche se convierta en un símbolo gastronómico de Concordia.
Grilla completa de espectáculos
Durante la noche se presentarán:
-Jorge Rodríguez
-Carlos del Castillo
-Los Hermanos Roldán
-Maury Yacozza
-Agrupación Boliche Ducasse
-Grupo de Danzas Peña La Juntada
-Trinchera
-Ani Viera
-Murga La Carlito
En el sector infantil habrá actividades como la Biblio Andante de Piri Hué, el taller de modelado en arcilla “Peces del Río Uruguay” a cargo de Alejandra Franco y “La Valija en canciones”, con propuestas de juego, música y títeres.