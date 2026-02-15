ARCA: desde qué monto investiga transferencias en febrero de 2026

En febrero de 2026, ARCA actualizó los umbrales para informar transferencias, saldos y movimientos bancarios. Conocé desde qué monto investiga y qué puede exigir ante operaciones sospechosas.
En febrero de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene vigentes nuevos topes a partir de los cuales las entidades financieras deben reportar movimientos de sus clientes. La medida redefine desde qué monto investiga transferencias ARCA y eleva de forma considerable los límites que estaban vigentes hasta el año pasado, especialmente para personas físicas.
En el caso de transferencias o acreditaciones bancarias, el umbral se fijó en $50.000.000 para personas físicas y en $30.000.000 para personas jurídicas. Se trata de un cambio significativo si se tiene en cuenta que anteriormente el límite para individuos era de apenas $2.000.000. También las billeteras virtuales deberán informar cuando se superen esos mismos montos.
Las extracciones en efectivo, por su parte, deberán reportarse cuando alcancen los $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas. Antes, cualquier monto podía quedar bajo análisis. En cuanto a los saldos bancarios al último día del mes, el piso se elevó a $50.000.000 para individuos y a $30.000.000 para empresas.
Nuevos umbrales para plazos fijos y consumos
Los depósitos a plazo fijo también registran cambios relevantes. Desde febrero de 2026, deberán informarse a partir de $100.000.000 en el caso de personas físicas y desde $30.000.000 para personas jurídicas. El límite previo era de $1.000.000, muy por debajo del actual.
En el mercado de capitales, las tenencias en sociedades de bolsa pasarán a informarse desde los $100.000.000 para individuos y $30.000.000 para empresas. Además, las compras como consumidor final se reportarán a partir de $10.000.000, sin distinción entre rubros. Antes, los montos eran considerablemente menores: $250.000 en efectivo y $400.000 en otros medios de pago.
En materia de pagos, el nuevo umbral será de $50.000.000 para personas físicas y de $30.000.000 para personas jurídicas. De esta manera, se unifican criterios y se eleva el piso general de información automática que bancos y plataformas deben remitir al organismo recaudador.
Qué puede pedir ARCA ante una transferencia sospechosa
Cuando ARCA detecta una operación significativa cuyo origen no resulta claro, puede iniciar un requerimiento de información adicional. Entre la documentación más habitual se incluyen facturas emitidas, recibos de honorarios, boletos de compraventa de inmuebles o vehículos, comprobantes de préstamos y certificaciones contables.
Las entidades obligadas deben informar la nómina de cuentas asociadas a cada cliente, incluyendo tipo y número de cuenta o CVU, cantidad de cotitulares e identificación de los involucrados. También deben detallar los montos totales de ingresos y egresos y el saldo final mensual al último día hábil del período reportado, publicó Iprofesional.
El objetivo es verificar que los fondos tengan un origen lícito y que el contribuyente esté al día con sus obligaciones fiscales. Si no se logra justificar el dinero, la operación puede quedar retenida e incluso derivar en sanciones. Por eso, los especialistas recomiendan mantener actualizada la documentación respaldatoria y evitar fraccionar transferencias para eludir controles, ya que esa práctica puede activar alertas adicionales.