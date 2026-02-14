Jóvenes católicos confeccionaron un pesebre gigante y lo presentaron en la Fiesta Nacional de la Artesanía

Un pesebre que comenzó a construirse en 2024 con materiales reciclados

En el marco de la segunda luna de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, Elonce dialogó con un grupo de jóvenes católicos, que realizó una obra que representa un pesebre. Gabriela, una de las referentes de artesanos, agradeció al padre Jorge Charreun, impulsor de la idea.

Fiesta de la Artesanía - La historia del pesebre expuesto

“Este arte se llama belenismo y surge en la Europa Medieval, en el siglo XV, se transmitió de generación en generación hasta llegar a nues tros días. Es un esfuerzo de mucha gente que trabajó directa e indirectamente con este proyecto”, especificó.

Gabriela, una de las encargadas del pesebre

Sobre el grupo de mujeres que confeccionó el pesebre, señaló: “Este proyecto surge por invitación de nuestro sacerdote. Llamó a personas de distintos grupos que tenían cierto conocimiento en algunas cosas, el modelado, el tallado. Lo demás fuimos aprendiendo sobre la marcha”.

Gabriela indicó, además, que el grupo se conforma por personas de entre 4 y 80 años, visibilizando así la amplia franja etaria que participa. “Toda la comunidad, los grupos participaron y gente que no estaba involucrada, pero conocida del padre, se sumaron a colaborar”, dijo.

Un trabajo que demandó dos años

Acerca del tiempo que llevó montar la obra, especificó que la primera parte, sectores 2 y 3, se empezó en 2024, mientras que la última parte, el sector 1, se realizó en 2025.

“Fue un trabajo de muchas personas. Nos ayudaron con un tráiler especial para poder transportarlo desde la parroquia Santo Justo y Pastor hasta el salón de artesanos. Lo rompimos en tres sectores, las bases principales, que están sobre madera, lo demás se trasladó en cajas pequeñas. Los personajes se transportaron por nosotros con mucho amor y cariño”, recordó.

“Poníamos los personajes en cajas por sector, así lo ordenamos y fue más sencillo”, sostuvo.

“Es todo hecho a mano, con materiales reciclados, que se fueron juntando de a poco”, agregó.

Alejandra, una de las artistas

Por su parte, Alejandra, otra de las integrantes, contó: “Soy parte del grupo de oración de la parroquia Santo Justo y Pastor. Lo que me motivó fue ayudarlo al padre Jorge Charreun, que es el motivador de todo esto. Él no estaba entusiasmado por una enfermedad, pero nos unimos entre todos y lo ayudamos a cumplir su sueño de traer este arte a la Fiesta Nacional de la Artesanía”.