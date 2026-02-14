Se celebra la segunda jornada de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía: Luck Ra cerrará la noche al ritmo del cuarteto

En el marco de la segunda luna de la 41° Fiesta Nacional de la Artesanía, que se celebra en el predio sobre la Ruta 135 y San Martín, en Colón, artistas del mundo de la cumbia y del cuarteto se presentan sobre el escenario mayor “Ramón Cabrera”.

Cumbia Retro

Las noches del festival se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, una propuesta destinada a difundir los principales eventos culturales, deportivos y artísticos que distinguen a Entre Ríos y la región.

Patricia, una mujer de Gualeguaychú que asistió junto a sus nietas y sus hijas, señaló: “Me encanta Colón, vengan porque es hermoso, hay mucha calidad humana, divino”.

Sus nietas usan las remeras de Luck Ra, demostrando su fanatismo por el cantante cordobés.

Otra mujer, de Villa Elisa, departamento Colón, indicó: “Es la primera noche que venimos. Mi nieto es fan de Luck Ra, nos gusta. Está hermoso todo”.

En diálogo con Elonce, Daniel, un emprendedor de ecovasos, reutilizables, explicó: “Los vasos lo adquieren en cualquier puesto. Se deja una seña de $2000 y se recarga en cualquier puesto, se usa toda la noche. Al final de la noche se puede devolver y se reintegra el dinero o se lo lleva de recuerdo”.

“El público responde bastante bien, estamos hace cinco años en esto, trabajando en fiestas y hace tres en la Fiesta de la Artesanía”, sostuvo.

“Normalmente la gente se lleva el vaso. Depende la noche y el artista”, señaló.

Por otro lado, el cervecero de la firma Keguay, Daniel, contó que produce la bebida junto a su hijo. “Como todo empieza como hobby, después uno va incursionando más y termina en una minipyme familiar. Estamos hace seis años en la Fiesta de la Artesanía. La gente responde muy bien y siempre tratamos de ser prolijos. El tiempo acompaña”, relató.

El cierre de la noche estará a cargo de Luck Ra, quien promete brindar un show cuartetero, alegre y divertido como ya tiene acostumbrado a su público.

Imágenes de la presentación de Los Famosos

Grilla completa del fin de semana

La programación de este sábado 14 de febrero incluye a Los Famosos, Cumbia Retro, Enzo Barzola, Nico Zabala, Luciano Creiner.

Para el domingo 15, el escenario recibirá a Hernán Paz, La Arrancada, Igna Sartori, Dejavu, Tomi Jackson y el esperado cierre de Abel Pintos.

En tanto, el lunes 16 se presentarán Pablo & Mariela, Costa Azul, Pitu Otero, La Big Band y el cierre estará a cargo de La K’onga, completando así tres jornadas consecutivas de música en vivo.

Entradas, promociones y beneficios

Los valores de las entradas generales para las jornadas del sábado, domingo y lunes fueron fijados en 50.000 pesos. El sector de plateas tiene costos adicionales que varían entre 10.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la ubicación y el día elegido.

El Banco de Entre Ríos ofrece una promoción de seis cuotas sin interés para la compra de los pases generales, facilitando el acceso al evento.

La venta física se realiza desde las 08:00 en las boleterías ubicadas en el predio, sobre la intersección de la ruta 135 y calle San Martín. Allí se acepta pago en efectivo y con tarjetas de crédito o débito. La modalidad online se encuentra habilitada a través del sitio 1000tickets.

Beneficios para residentes y visitantes

La organización dispuso beneficios exclusivos para vecinos de Colón, quienes acceden a un descuento del 50% en el valor de las entradas durante todo el desarrollo de la fiesta. De este modo, los colonenses abonaron 20.000 pesos para la noche de La Beriso y 25.000 pesos para las jornadas de Abel Pintos y La K’onga.

Además, los visitantes provenientes de la República Oriental del Uruguay cuentan con una bonificación del 50% en el peaje de regreso, una medida orientada a fomentar la integración regional y facilitar la participación en el festival más convocante de la ciudad.