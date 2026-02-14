Colibrí es protagonista en la segunda noche del Carnaval de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Además, Colibrí, Emperatriz, Iporá, Fantasía y Alma Verde desfilan en pista. Cabe recordar que el valor de la entrada general es de 5.000 pesos y las veladas carnavalescas se extenderán hasta el lunes. Esa jornada tendrá, además, las propuestas infantiles con siete comparsas en pista.
Este sábado por la noche se celebra la segunda velada de los Carnavales de Paraná, que comenzaron este viernes y se extenderán hasta el lunes en el corsódromo montado en el centro geográfico de la capital entrerriana.
La propuesta se transmite en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo “Nuestras Fiestas”, dedicado a difundir los principales eventos culturales de la provincia.
En una reciente entrevista ante Elonce, los encargados de la comparsa Colibrí contaron: “Hacemos mucho trabajo artesanal”.
“En el carnaval de la ciudad usamos muchos materiales reciclados como plástico, diarios, bolsas, lo que venga. Hacemos artesanías para los trajes de nuestra comparsa. Tenemos todo el glamour entre plumas, brillo, todo lo que es Colibrí”, especificaron.
Colibrí es la segunda comparsa en desfilar por la pista del corsódromo de Paraná. Cabe destacar que la comparsa ya suma 14 años y ensaya en el barrio Padre Kolbe.
La edición 2026 se inauguró con una jornada multitudinaria que reunió a comparsas, batucadas y agrupaciones carnavalescas ante un público que acompañó el desfile desde las tribunas y sectores habilitados.
Autoridades municipales destacaron la inversión en logística, la organización conjunta con las agrupaciones y el carácter inclusivo y sustentable del evento.
Más imágenes: el paso de Samba Oeste Litoral
La apertura de la segunda noche estuvo a cargo de la comparsa Samba Oeste, que hizo bailar a todo el público al ritmo de la batucada y rompió el hielo para motivar a los presentes.
Cómo fue el inicio y cómo sigue la programación
El operativo incluyó nuevas tribunas, sonido sectorizado y una coordinación entre distintas áreas municipales para garantizar seguridad y comodidad al público.
Son cuatro jornadas consecutivas de desfile y competencia: viernes, sábado y domingo con las comparsas y agrupaciones, mientras que el lunes será el turno del tradicional Carnaval de las Infancias.
El jurado comenzó su labor desde el viernes por la mañana con entrevistas a las agrupaciones y otorgará puntaje desde las 21:30, cuando inicia la primera pasada oficial en pista. La competencia contempla categoría A y categoría B para comparsas, además de baterías y conjuntos carnavalescos.
Entradas, accesos y recomendaciones
El valor de la entrada general es de 5.000 pesos y los menores de 10 años ingresan sin cargo. Las boleterías están ubicadas en la intersección de General Gervasio Artigas y Coronel Uzin, y se habilitó el cobro electrónico para agilizar el acceso.
Desde la organización señalaron que lo recaudado por entradas será destinado a las comparsas ganadoras, mientras que lo generado en el Patio Gastronómico beneficiará a las 12 agrupaciones participantes.
El público podrá utilizar las tribunas dispuestas o asistir con reposera propia; también habrá sillas para alquilar. Se recordó que no está permitido el ingreso con objetos de vidrio o punzantes, a fin de preservar la seguridad.
Agrupaciones en escena y carnaval infantil
En pista participan las comparsas de Categoría A: Samba Oeste Litoral, Colibrí, Emperatriz e Iporá; y de Categoría B: Fantasía y Alma Verde.
También forman parte del espectáculo las baterías Do Samba Ibicuy, Imperial y Puro Swing, junto a los conjuntos carnavalescos Merlín, Ritmos Libres y El Regreso de los Colombianos.
El lunes se desarrollará una nueva edición de Tracatá, el Carnaval de las Infancias, con la participación de Las Totiñas, Hechiceritos, Emperadorcitos, Samba Porá, MS Dance Samba, Pequeños Ritmos Libres y Maripositas.