Sociedad

"El carnaval de Paraná es pasión y hay que seguir apoyándolo", destacó el jurado

Elonce habló con el jurado y con el público presente en el corsódromo. La gente destaca la alegría que promueve la celebración, en el marco de la apertura de la mano de la comparsa Samba Oeste Litoral.

14 de Febrero de 2026
El público disfruta de la segunda noche de carnaval
El público disfruta de la segunda noche de carnaval Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Elonce dialogó con el público presente y el jurado del carnaval de Paraná, en el marco de la segunda noche de celebración en el corsódromo local.

 

Las noches del carnaval de Paraná se transmiten por Elonce en el marco del ciclo "Nuestras Fiestas", dedicado a difundir los principales eventos culturales de la provincia.

 

En ese sentido, Mateo Zanoli, coordinador de jurados, señaló que en el carnaval se evalúan ítems como vestuario, originalidad, coreografía, figuras en competencia, uso de materiales reciclados, “que es parte de la identidad del carnaval de Paraná”, señaló.

Mateo Zanoli, coordinador de jurados
Mateo Zanoli, coordinador de jurados

“Estuve el año pasado como jurado, ahora desde otro lugar. El crecimiento de todas las agrupaciones se nota, está muy lindo el carnaval de Paraná, hay que seguir apostando y apoyando a la gente. El carnaval es pasión, lo vivo y disfruto mucho. Mi época de carnaval es de jurado o coordinador, pero disfruto mucho”, señaló Zanoli.

Un niño, que acompaña a la batería Imperial, señaló que lo que más le gusta es “cuando tocan”.

 

“Estamos dando lo mejor por el resultado y para dar lo mejor delante de la gente”, señaló otra bailarina. “Lo vivo con mucha pasión y entrega, con todo el sentimiento de comunidad, representar a la comparsa El Sol, del barrio homónimo y orgullosa de representar la Biblioteca Pedro Lemebel, donde nace la comparsa”, remarcó.

 

Otra mujer, de la batería, señaló que lo que más le gusta es “compartir, disfrutar, es una familia de comparseros”. “Es hermoso porque compartimos en familia”, destacó.

Carla Mendez, embajadora de Samba Oeste Litoral, destacó su alegría por bailar y enfatizó la importancia de la familia, el acompañamiento, el disfrute, la alegría del carnaval.

El jurado se compone por Sandra Cavagna, de Santa Elena; Emilio Ortegoza, de Gualeguaychú; María Espinelli, de Concordia.

 

Una mujer paranaense contó que lo que más le gusta del carnaval “es la felicidad que transmite” y agregó: “Tengo la sangre batuquera”.

Una niña, Britani, preparada con la espuma, relató que lo que más le gusta del carnaval es el baile.

La apertura está a cargo de Samba Oeste Litoral y desfilarán, además, Colibrí, Emperatriz, Iporá; Fantasía y Alma Verde.

Carnaval de Paraná
