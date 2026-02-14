César “Banana” Pueyrredón reversionó un hit de Bad Bunny y el video se hizo viral

En plena revolución por la llegada de Bad Bunny a la Argentina —tras su primera presentación en el estadio de River Plate— quien dio la nota en redes sociales fue César "Banana" Pueyrredón. El histórico compositor se animó a reversionar al piano “Tití me preguntó” y el contraste generacional y musical desató furor en internet.

Todo ocurrió durante su visita a un programa del canal de streaming Olga, donde los conductores le propusieron un cruce de estilos. Con su clásico piano y su inconfundible timbre de voz, Pueyrredón interpretó el hit urbano en clave melódica, sorprendiendo por la naturalidad con la que llevó la letra al terreno romántico.

El clip se viralizó rápidamente y se llenó de comentarios celebrando la osadía del artista: “César mejora todo lo que toca”, “Ídolo indiscutido” y “El potasio que tu alma necesita”, fueron algunas de las frases que inundaron las redes.

Una carrera que no deja de reinventarse

Con más de cinco décadas de trayectoria y clásicos como “Conociéndote” y “Cuando amas a alguien”, Pueyrredón se consolidó como una figura central de la canción romántica argentina. En 2025, a los 72 años, decidió abrir un nuevo capítulo profesional al debutar como actor en la obra “La llamada”, en el Teatro Astros.

La adaptación local del musical creado por Los Javis incorporó referencias culturales argentinas y sumó incluso una de sus propias canciones a la trama, reforzando su impronta artística.

Mientras miles de jóvenes celebraban al puertorriqueño en el Monumental, el compositor demostró que la música no entiende de edades ni géneros. Con humor, talento y una cuota de audacia, “Banana” volvió a probar que su vigencia no es casualidad, sino el resultado de una carrera marcada por la reinvención constante.