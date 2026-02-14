San Valentín a pura sonrisa: Pampita y Martín Pepa compartieron imágenes de su romántica celebración

Pampita y Martín Pepa celebraron el Día de los Enamorados con una serie de postales que reflejan el gran presente de la pareja. Fue el polista quien abrió una pequeña ventana a su intimidad y publicó imágenes cargadas de ternura, complicidad y elegancia, acompañadas por emojis románticos y clásicos de Frank Sinatra como banda sonora.

En la primera foto, Pampita aparece sonriente, con gafas de sol y un suéter claro, abrazando un pequeño conejo blanco en un entorno natural. La escena transmite simpleza y calidez, destacando el disfrute de los pequeños momentos compartidos.

Pampita y Martín Pepa

La segunda imagen muestra un contraste sofisticado: la modelo luce un impactante vestido rojo de espalda descubierta, maquillaje impecable y labios al tono, mientras Martín sostiene un corazón decorado con pequeños corazones en primer plano. La ambientación elegante y el guiño romántico reforzaron el espíritu f

estivo de la noche.

La secuencia se completa con una postal de ambos abrazados en una gala. Ella, radiante con su vestido rojo; él, de esmoquin, posan sonrientes en un salón de luces tenues y mesas finamente decoradas. Las fotos, lejos de producciones grandilocuentes, apostaron a mostrar la cercanía y el cariño que caracteriza a la pareja.

Vacaciones mágicas en familia

Días antes, Carolina también compartió recuerdos de sus vacaciones en los parques de Universal Orlando Resort, donde viajó junto a su hija Anita García Moritán —fruto de su relación con Roberto García Moritán— y Benicio Vicuña, el menor de sus hijos con Benjamín Vicuña.

El recorrido incluyó la zona inspirada en el universo del Dr. Seuss, donde madre e hija posaron sobre un pez rojo gigante, y también el sector dedicado a Harry Potter, con una foto frente al imponente Hogwarts Express y una cita literaria de J. K. Rowling que resumió el espíritu mágico del viaje.

El broche de oro llegó con la clásica postal nocturna bajo el globo terráqueo iluminado de Universal, donde Pampita abrazó a sus hijos para sellar un álbum familiar lleno de alegría.

Entre romanticismo y viajes inolvidables, la modelo mostró un San Valentín marcado por la sonrisa, la elegancia y la celebración del amor en todas sus formas.