Espectáculos Nuevo cruce

Wanda Nara cruzó a la China por el cumpleaños de Magnolia: “Mis hijas no tienen la obligación”

La empresaria justificó su decisión con declaraciones contundentes en TV y cuestionó el entorno familiar del festejo. Además, se conoció que los hijos de Benjamín Vicuña tampoco participaron de la celebración organizada por la actriz.

11 de Febrero de 2026
La disputa entre Wanda Nara y la China Suárez sumó un nuevo capítulo a partir del cumpleaños de Magnolia Vicuña, celebrado el fin de semana en Buenos Aires.

 

La ausencia de las hijas de la empresaria en el festejo generó repercusión en redes sociales y, frente a las especulaciones, Wanda decidió explicar públicamente los motivos de su decisión con frases directas y críticas hacia la actriz.

 

 

Qué dijo Wanda en televisión

 

En diálogo con Guido Záffora en el programa DDM, la empresaria sostuvo que no consideró apropiado que las niñas asistieran al evento sin la presencia de Mauro Icardi y cuestionó el marco familiar del cumpleaños.

 

En ese tono, lanzó: “¿Por qué no le manda carta documento a Pampita, ya que ningún familiar fue? ¿Con qué familiar de Mauro iban a estar? Los hermanos de sangre no fueron, imaginate mis hijas que ni las sienten familia”, una frase que rápidamente volvió a viralizarse.

 

En la misma entrevista, Wanda fue más allá y endureció sus críticas hacia la China Suárez. “Mis hijas no tienen la obligación de sentir familia a una mujer con tan pocos valores”, sostuvo.

 

Un ataque directo a la China

 

Además, la conductora agregó otro mensaje que amplificó la polémica con la novia de Mauro Icardi: “Que deje de usar mi ropa y la de mis hijas, y que devuelva mi mudanza”.

 

Sus palabras reavivaron el conflicto mediático que ambas mantienen desde hace meses, con cruces que suelen escalar cada vez que aparece un evento familiar o una instancia de exposición pública.

Temas:

Wanda Nara China Suárez Mauro Icardi
