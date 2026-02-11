Paraná recibe a los Pumitas para una semana de entrenamientos y evaluación nacional

El plantel de Los Pumitas eligió Paraná como base de preparación para su primera concentración nacional del año. El seleccionado argentino M20 comenzó esta semana una serie de entrenamientos intensivos en la capital entrerriana, donde el cuerpo técnico empezó a delinear el grupo que afrontará los compromisos internacionales de la temporada.

La actividad se extenderá hasta el sábado 14 de febrero y reúne a 46 jugadores de distintas uniones del país, en una etapa clave para la evaluación y armado del equipo. La presencia del combinado juvenil también genera movimiento en el ámbito local, ya que varios clubes prestan sus instalaciones para las prácticas.

Trabajo en cancha y formación

Los entrenamientos se desarrollan principalmente en el predio de Club Atlético Estudiantes de Paraná, tanto en la sede El Plumazo como en el sector del Parque Urquiza. Allí, el plantel alterna tareas físicas, trabajos tácticos y bloques de juego.

Según informó Tercer Tiempo, el cronograma incluye actividades abiertas destinadas a entrenadores, en el marco del programa Conecta Rugby, una iniciativa que apunta a fortalecer la capacitación y el intercambio de experiencias en el desarrollo juvenil.

Los Pumitas entrenaron en CAE. Foto: Jano Colcerniani

La concentración no sólo tiene el foco puesto en el rendimiento deportivo, sino también en la formación integral de los jugadores y el vínculo con las uniones regionales.

Presencia del litoral

Entre los convocados hay representantes de Santa Fe, Entre Ríos y Rosario. El rugby santafesino aporta tres nombres surgidos de instituciones tradicionales como Santa Fe Rugby Club, Cha Roga y el Círculo Rafaelino de Rugby.

Por el lado de la Unión Entrerriana también hay jugadores de Tilcara, Estudiantes y Rowing, lo que refuerza el carácter federal del plantel.

Cierre con amistoso

Como parte de la preparación, el equipo disputará el viernes por la noche un ensayo ante Capibaras XV. El encuentro se llevará a cabo en las instalaciones de Santa Fe Rugby, en Sauce Viejo, y servirá para sumar rodaje competitivo antes de los próximos compromisos oficiales.

Con entrada libre, el amistoso será también una oportunidad para que el público pueda observar de cerca a los juveniles que integran el recambio del rugby argentino.