El Hospital Centenario de Gualeguaychú alertó por llamados falsos que solicitan estudios médicos

11 de Febrero de 2026
Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Desde la institución informaron que un número particular se hace pasar por el área de Infectología y pide datos personales a vecinos. Aclararon que no hacen gestiones por líneas informales y pidieron comunicarse solo por canales oficiales.

El Hospital Centenario de Gualeguaychú emitió un aviso a la comunidad tras detectar llamados telefónicos fraudulentos de personas que se hacen pasar por integrantes del servicio de Infectología. Según indicaron, desde un número particular estarían contactando a vecinos para solicitarles estudios médicos y datos personales, una modalidad que no corresponde a ningún procedimiento oficial.

 

Desde la institución remarcaron que se trata de comunicaciones ajenas al hospital y pidieron extremar precauciones para evitar posibles estafas o situaciones de suplantación de identidad.

 

 

La advertencia fue difundida luego de que se registraran reportes de vecinos que recibieron llamados en nombre del área sanitaria.

 

El número involucrado

 

De acuerdo con el comunicado, el teléfono 3446-614129 no pertenece a ningún canal institucional. Sin embargo, desde esa línea se estarían realizando contactos haciéndose pasar por el “equipo de Infectología” y solicitando que las personas concurran a realizarse estudios vinculados a Infecciones de Transmisión Sexual.

 

Hospital Centenario de Gualeguaych&uacute;.
Las autoridades aclararon que el hospital no utiliza números particulares ni informales para este tipo de gestiones, ni solicita información sensible a través de llamadas no oficiales.

 

Recomendaciones a la comunidad

 

Desde el Hospital Centenario de Gualeguaychú insistieron en que cualquier consulta, turno o comunicación debe canalizarse exclusivamente por vías oficiales.

 

En ese sentido, recordaron que el único contacto habilitado del servicio de Infectología es el WhatsApp institucional 3446 63-2636 o la atención presencial en el establecimiento.

 

 

Asimismo, recomendaron no brindar datos personales, documentación ni información médica ante este tipo de llamados y cortar la comunicación en caso de dudas.

