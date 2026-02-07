 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Alertan por nuevas modalidades de estafas virtuales y telefónicas

Tras la radicación de denuncias en el Departamento Uruguay, la Jefatura de Policía advirtió sobre maniobras fraudulentas que se realizan por WhatsApp, llamadas y plataformas de compra-venta, y difundió recomendaciones.

7 de Febrero de 2026
Tras la radicación de denuncias en el Departamento Uruguay, la Jefatura de Policía advirtió sobre maniobras fraudulentas que se realizan por WhatsApp, llamadas y plataformas de compra-venta, y difundió recomendaciones.

Ante la reciente radicación de denuncias por intentos de estafas en el Departamento Uruguay, la Jefatura de Policía de Entre Ríos emitió un comunicado preventivo para alertar a la comunidad sobre nuevas modalidades de engaños virtuales y telefónicos, con el objetivo de evitar que más vecinos resulten damnificados.

 

Desde la fuerza indicaron que los estafadores perfeccionaron sus métodos, utilizando identidades falsas y herramientas tecnológicas para engañar principalmente a adultos mayores y a usuarios de plataformas de compra y venta online.

Principales modalidades detectadas

Una de las maniobras advertidas corresponde a los falsos beneficios para jubilados. Según se informó, los delincuentes contactaron a las víctimas a través de WhatsApp, ofreciendo supuestas tarjetas de descuentos, como promociones en supermercados. Bajo ese pretexto, solicitaron compartir la pantalla del celular o guiaron a la persona para acceder a sus cuentas, logrando así el control de aplicaciones bancarias y billeteras virtuales.

 

Otra modalidad detectada se vinculó a estafas en Marketplace de Facebook. En estos casos, los delincuentes simularon interés en la compra de productos, enviaron comprobantes de transferencias falsos y luego alegaron inconvenientes de acreditación por tratarse de una “cuenta empresa”. Mediante videollamadas, manipularon a las víctimas para que realizaran transferencias con la promesa de un reintegro que nunca se concretó.

 

Recomendaciones de prevención

La Policía de Entre Ríos recordó que ninguna entidad bancaria, supermercado u organismo oficial solicitó datos personales o financieros por teléfono o redes sociales. En ese sentido, se recomendó no compartir la pantalla del celular, ya que esa acción permite a los delincuentes visualizar claves y datos sensibles.

 

También se advirtió sobre las videollamadas técnicas, aconsejando no aceptar ser guiados para realizar operaciones en cajeros automáticos o aplicaciones bancarias. En operaciones de compra-venta, se indicó verificar siempre el saldo real en la cuenta, sin guiarse por capturas de pantalla enviadas por supuestos compradores.

 

Asimismo, se remarcó que nunca deben brindarse códigos de verificación de WhatsApp, claves Token ni nombres de usuario, aun cuando el contacto aparente ser oficial.

 

Qué hacer ante un intento de estafa

Desde la fuerza señalaron que, ante un llamado o mensaje sospechoso, se debe cortar la comunicación de inmediato, no brindar información personal y comunicarse con los servicios de emergencia 101 o 911, o bien acercarse a la dependencia policial más cercana para recibir asesoramiento.

estafas modalidades denuncias policía recomendaciones
