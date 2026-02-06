La novena edición del Carnaval de San Benito deslumbró con brillo, comparsas y espíritu familiar

La novena edición del Carnaval de San Benito comenzó este fin de semana con una noche cargada de glamour, brillo y una fuerte presencia del público local y regional. El evento, organizado por el Club San Benito con el acompañamiento de la Municipalidad, volvió a transformar al corsódromo en un punto de encuentro para las familias y amantes del carnaval.

En ese marco, dialogamos con Mariano Toffolini, presidente del club organizador, quien destacó el trabajo colectivo detrás del espectáculo y celebró la respuesta del público. “La verdad que muy bien, la noche acompaña gracias a Dios. Tenemos siete comparsas que van a participar de Strobel, Paraná, Santa Fe”, expresó.

El dirigente confirmó además que la propuesta continuará este domingo con una nueva grilla artística. “Mañana también tenemos seis comparsas más y un cierre musical que va a estar bueno para que la gente pueda aprovechar y bailar un poco. Mañana va a ser de 21 a 4”, detalló.

Un carnaval pensado para toda la familia

Uno de los ejes centrales de la novena edición del Carnaval de San Benito es su carácter familiar y accesible. Así lo remarcó el presidente del club al referirse al acompañamiento del público: “Este es un carnaval familiar donde los precios de entrada son módicos y los niños menores de 12 entran gratis, entonces la gente puede venir y disfrutar”.

Mariano también subrayó el esfuerzo que implica sostener el evento año tras año. “Orgulloso de que nos puedan acompañar y año a año ir mejorando. Lo hacemos con mucho sacrificio con toda la gente del club que nos acompaña y el auspicio de la Municipalidad de San Benito”, afirmó.

Las condiciones climáticas generaron cierta preocupación durante la tarde, pero finalmente acompañaron el desarrollo del espectáculo.

Comparsas regionales y un espectáculo que crece

El evento volvió a contar con comparsas de distintos puntos de la región, lo que eleva el nivel artístico del carnaval. “Siempre nos acompañan, tenemos gente que todos los años viene, viaja de Santa Fe, de Strobel, de Diamante y de Paraná. Las mejores comparsas están en la zona”, explicó Toffolini.

Finalmente, antes del tradicional corte de cintas, dejó una invitación abierta a toda la comunidad: “Un saludo para todos y disfruten del carnaval, porque ya queda inaugurado”.

Con una fuerte identidad barrial, participación regional y una organización sostenida en el esfuerzo colectivo, la novena edición del Carnaval de San Benito promete seguir creciendo y dejar su huella en la historia cultural de la localidad.