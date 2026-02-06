Inversión millonaria en Diamante para recuperar un edificio escolar emblemático

La ciudad de Diamante se prepara para una obra de fuerte impacto educativo y urbano. El gobierno de Entre Ríos anunció el llamado a licitación para la restauración integral de la Escuela Nº 1 Independencia, un edificio emblemático ubicado en el microcentro, que concentra distintos niveles de enseñanza y que arrastra desde hace años problemas estructurales y de mantenimiento.

La intervención apunta a recuperar las condiciones de seguridad y funcionalidad del inmueble, al tiempo que se preserva su valor histórico. Por su ubicación sobre calle Urquiza, entre Echagüe y San Martín, y por la cantidad de estudiantes que circulan a diario, la obra fue definida como estratégica para la comunidad educativa de Diamante.

Un edificio con múltiples funciones

En el establecimiento funcionan la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 15 Mi Mundo de Juguetes, además de la escuela Primaria y Secundaria para Jóvenes y Adultos Nº 41 Pedro Goyena. Esta convivencia de modalidades genera un uso intensivo de las instalaciones durante gran parte del día.

Con el paso del tiempo, esa actividad constante dejó en evidencia el desgaste del edificio: filtraciones en techos, anegamientos por un sistema pluvial insuficiente y redes eléctricas y sanitarias que ya no responden a las exigencias actuales.

Frente a este panorama, el proyecto técnico contempla la reparación de cubiertas y fachadas, la refuncionalización de sanitarios y desagües, y la renovación completa del sistema eléctrico, todo bajo criterios de conservación patrimonial.

Escuela Nº 1 Independencia. Foto: Archivo.

La mirada del gobierno provincial

El proceso licitatorio se tramita a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura. El titular de la cartera, Hernán Jacob, remarcó el significado de la obra para la ciudad.

“La escuela Nº 1 es parte de la identidad de Diamante y su puesta en valor es una deuda con la comunidad. Con esta obra se posibilitan mejores condiciones de seguridad y funcionamiento, preservando su valor patrimonial y acompañando el trabajo diario de docentes y estudiantes”, señaló.

Además, agregó que se trata de “una inversión planificada que responde a problemas estructurales y que permitirá fortalecer la infraestructura educativa en el territorio”.

Plazos e inversión

La apertura de sobres está prevista para el martes 10 de febrero, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno. El presupuesto oficial asciende a 1.688 millones de pesos y el plazo de ejecución será de 540 días corridos, con financiamiento provincial.

Mientras se avanzaba en la formulación del proyecto, el Ministerio realizó trabajos de emergencia y reparaciones puntuales para atender situaciones urgentes.

Con esta licitación, Diamante suma una intervención que no solo busca recuperar un edificio histórico, sino también garantizar mejores condiciones para el desarrollo de las actividades educativas en uno de los espacios más tradicionales de la ciudad.