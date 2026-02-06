Prefectura brindó recomendaciones para las embarcaciones por la Fiesta Nacional del Mate

La Fiesta Nacional del Mate volverá a modificar la postal nocturna de la costanera paranaense. Con el escenario principal con vista desde el río, cada edición suma un fenómeno que crece año tras año: decenas de embarcaciones se acercan a la orilla para disfrutar los recitales desde el agua.

Frente a ese movimiento previsto para este jueves y viernes, la Prefectura Naval Argentina difundió una serie de recomendaciones destinadas a garantizar una navegación segura.

Desde la sede local, el prefecto principal Pedro Vila explicó que el objetivo es acompañar el evento con prevención y presencia operativa. “Las primeras recomendaciones son salir a disfrutar el río y esta fiesta, pero hacerlo con responsabilidad”, señaló, y remarcó que habrá personal desplegado tanto en tierra como en el espejo de agua.

Cómo deben fondear y circular

Uno de los principales puntos tiene que ver con el modo de amarre. Vila indicó que “si hay embarcaciones que van a fondear juntas, no más de dos”, y pidió prestar atención a la estabilidad para evitar movimientos bruscos. También advirtió que no se debe sobrepasar la capacidad máxima permitida por diseño.

“El que está a cargo tiene que velar por la seguridad de todos y evitar que se acumule gente en la popa”, sostuvo. Además, aclaró que el fondeo debe realizarse correctamente, asegurando ancla, cadena y cabo para impedir desplazamientos por la correntada.

Prefectura también informó que no estará permitido amarrar sobre determinados sectores de la costa donde trabajarán los equipos oficiales.

Alcohol, chalecos y documentación

El prefecto fue enfático respecto al consumo de bebidas alcohólicas. “Quien conduce debe evitar totalmente el alcohol. Tiene gente a cargo y debe cuidarla”, afirmó, y recordó que, ante un incidente, beber constituye un agravante.

Sobre los elementos de seguridad, explicó que el chaleco salvavidas debe estar disponible para todos los ocupantes y es obligatorio que los menores lo lleven colocado durante toda la travesía.

En cuanto a la documentación, bastará con contar con el certificado de matrícula de la embarcación y la habilitación correspondiente del timonel.

Condiciones climáticas y controles

El funcionario recomendó consultar el estado del tiempo antes de zarpar y ventilar las salas de máquinas en caso de motores internos, especialmente por las altas temperaturas. Asimismo, pidió regresar con calma tras los espectáculos para evitar congestiones náuticas.

Finalmente, confirmó que habrá operativos especiales. “Ya tenemos desplegado nuestro personal, contamos con gente en tierra y con nuestras embarcaciones. Vamos a tratar de hacerlo lo más seguro posible”, aseguró.

Con estas medidas, la Fiesta Nacional del Mate no solo promete música y gastronomía, sino también una organización que busca que quienes elijan el río puedan disfrutar del evento sin contratiempos.