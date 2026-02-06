Buscan a un hombre que viajaba a Gualeguaychú y desapareció: hallaron su celular en la ruta

Se trata de Facundo Javier Barreto de 40 años, oriundo de El Talar de Pacheco. Salió de su casa el jueves 29 de enero y desde entonces no se supo más nada.
Facundo Javier Barreto tiene 40 años y su familia no sabe nada de él desde el pasado 29 de enero, cuando salió de su casa en El Talar de Pacheco, provincia de Buenos Aires.
Se fue en la noche, mientras todos dormían. Cuando se levantó su sobrina observó que no estaba y asumió que había salido a buscar trabajo. Su hermana también asumió lo mismo, pero con el correr de las horas empezaron a preocuparse porque no regresaba y no atendía ni respondía mensajes en su teléfono.
Luego empezaron a indagar y notaron que su mochila de trekking de color azul no estaba y cuando comenzaron a investigar a través de sus redes sociales, notaron que tenía dialogo fluido con una mujer de Gualeguaychú. Había fotos y conversaciones con la mujer con quien tenía contacto a través de las redes sociales.
“Él utilizaba mucho Tik Tok y encontramos que tenía mucha comunicación con una novia virtual. Le mandamos mensaje y ella contestó. Dijo que Facundo le había dicho que estaba viniendo para Gualeguaychú y habían quedado en encontrarse en la plaza San Martín. Pero Facundo nunca llegó y nunca le respondió mensajes a ella”, relató la hermana del hombre buscado.
Pero lo más extraño sucedió hace pocos días atrás, cuando un turista que se dirigía hacia Concepción del Uruguay paró a un costado de la Ruta Nacional 12 para bajar a su perro y encontró el teléfono celular de Barreto tirado sobre la banquina. Aún más extraño es que aún lo tiene en su poder y no lo entregó a la Policía para que se pueda explorar la información y de allí surja algún dato que pueda orientar la búsqueda.
Lleva una semana sin conocerse nada sobre el paradero de Barreto y no hay ninguna respuesta para la cantidad de preguntas que se pueden realizar en torno a esta búsqueda. La denuncia está asentada en provincia de Buenos Aires, pero a la Policía de Gualeguaychú no se le dio ningún tipo de participación o búsqueda de paradero.
“A mi hermana no le quisieron tomar la denuncia en la comisaría de El Talar y la mandaron a ella a la Terminal para que averiguara si alguna empresa tenía algo de información, pero en la terminal no le quisieron dar nada porque esa información la debe pedir la Policía. Lo único que tenemos es que un chico de Paraná dijo que lo vio el lunes a la mañana en la Terminal de Paraná pidiendo wi fi porque no tenía como comunicarse”, contó la entrevistada.
En principio se sospecha que pudo haber viajado a dedo hacia Entre Ríos, pero a la familia le resulta muy extraño “porque él no es de hacer esto de viajar a dedo”. Se solicitó que en caso de algún dato o información precisa por el paradero, se alerte a la Policía o comunicarse a los teléfonos de la familia 3401 58-9067/11 31852686. (Fuente: El Argentino)