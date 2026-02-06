La Biblioteca Popular del Paraná retomó su actividad y amplió su oferta para 2026

REDACCIÓN ELONCE
La institución volvió a atender en sus horarios habituales y registró un alto movimiento de socios, supo Elonce. Además de préstamos de libros, confirmó la continuidad y ampliación de talleres culturales y educativos para este año.
La Biblioteca Popular del Paraná retomó desde esta semana su actividad normal y volvió a abrir sus puertas al público con una importante afluencia de lectores. A pesar de que continúa la temporada de verano, desde la institución destacaron el interés sostenido de vecinos y vecinas que se acercaron para devolver y retirar libros, así como para asociarse.
La biblioteca atiende de lunes a viernes de 8 a 12 y de 16 a 20, mientras que los sábados lo hace de 9 a 13. Desde febrero, la cuota societaria mensual es de 10.000 pesos, lo que permite a los socios llevar libros a sus hogares por un período de hasta 30 días. También se mantiene la posibilidad de utilizar la sala de lectura de manera gratuita.
Durante los primeros días de reapertura se observó un movimiento constante de personas, especialmente en horario matutino. Según explicó la bibliotecaria María Belén Perezlindo a Elonce "muchos lectores aprovecharon el receso estival para llevarse varios ejemplares y, con el regreso a la actividad, comenzaron a devolverlos y a renovar sus lecturas".
Talleres y actividades para el nuevo año
De cara a 2026, la Biblioteca Popular de Paraná confirmó la continuidad y ampliación de su agenda cultural. Durante el año pasado se desarrollaron más de 20 talleres y espacios de formación, una demanda que superó la capacidad edilicia disponible. Para este año, se prevé mantener y fortalecer propuestas como estimulación cognitiva, fotografía literaria, danza contemporánea, ajedrez, literatura infantil, poesía leída y clubes de lectura, entre otras.
Algunos talleres comenzarán en marzo y otros durante abril, con el objetivo de distribuir la actividad a lo largo del año y dar respuesta a la alta demanda de docentes y socios interesados en dictar o participar de estas propuestas.
Catálogo actualizado y donaciones
La biblioteca renueva anualmente su catálogo, principalmente a partir de su participación en la Feria del Libro, incorporando literatura infantil, juvenil y para adultos, además de obras de autores contemporáneos, novelas de distintos géneros y títulos vinculados a la actualidad y la filosofía. En caso de que un libro no esté disponible, se implementa un sistema de reservas para avisar a los lectores cuando el ejemplar vuelve a estar en circulación.
Respecto a las donaciones, desde la institución aclararon que, debido a limitaciones de espacio, no se reciben diccionarios ni enciclopedias, pero sí literatura general, infantil, juvenil, libros de historia y obras de autores entrerrianos. El material que no se incorpora al catálogo propio es derivado a otras bibliotecas y espacios culturales.
Finalmente, se reiteró la invitación a la comunidad a acercarse, asociarse o simplemente conocer la biblioteca, destacando su rol como espacio cultural abierto y accesible.