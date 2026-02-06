“Un abuelo activo”, la selfie sexy de Ova Sabatini

Osvaldo Sabatini mostró en una foto su preparación física, haciendo una referencia a la llegada de su primer nieto.
Ova Sabatini compartió una selfie frente al espejo del gimnasio, torso desnudo y con mancuernas a la vista, y desató una catarata de reacciones. Lejos de un simple posteo fitness, el mensaje que acompañó la foto le sumó un guiño familiar que terminó de encender las redes: “Preparándome para ser un abuelo activo”.
El impacto fue inmediato. En pocas horas, la publicación acumuló miles de “me gusta” y comentarios que destacaron su físico y el humor del mensaje. Entre las primeras respuestas apareció la de Catherine Fulop, que reaccionó sin filtro y con sorpresa: elogios encendidos y una declaración de amor que se volvió viral. “Perdooooooon!???? el más bello del mundo! Te amo”, escribió la actriz venezolana, añadiendo emojis de fueguitos para sumar calor a la conversación. El intercambio fue celebrado por los seguidores, que no tardaron en sumarse con chistes y halagos.
También se hizo notar el apoyo familiar. Oriana Sabatini dejó su mensaje alentador, reforzando el clima de festejo en la antesala de una noticia que tiene a todos expectantes. No es un dato menor: Ova y Catherine están a punto de convertirse en abuelos gracias a la cantante, y el posteo funcionó como una manera divertida de compartir la cuenta regresiva. Su hija menor, Tiziana, también escribió en el posteo de su padre: “Jajajaja te amo”.
Según trascendió, el bebé nacerá en Italia, donde Oriana reside junto a Paulo Dybala, una decisión pensada para atravesar el momento en familia y acompañar la agenda profesional del futbolista. Mientras tanto, desde Buenos Aires, el futuro abuelo eligió mostrarse en plena forma y con entusiasmo por la nueva etapa que se viene.