Tras ganar una medalla dorada, Sofía Gonet encendió las redes "bañada en oro"

Sofía “La Reini” Gonet volvió a marcar tendencia en redes sociales tras compartir una impactante producción fotográfica inspirada en su reciente logro en MasterChef Celebrity. La influencer celebró su consagración con una sesión que rápidamente captó la atención de sus seguidores y se viralizó en Instagram.

Fiel a su estilo disruptivo y provocador, la tiktoker apostó una vez más a una producción visual, en línea con las publicaciones que viene realizando desde su ingreso a la competencia gastronómica. Cada una de sus apariciones públicas y digitales ha estado cuidadosamente pensada para reforzar su identidad estética y narrativa personal.

Una producción inspirada en el triunfo

En esta oportunidad, “La Reini” decidió rendir homenaje a su medalla dorada con un look cargado de simbolismo. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, posó luciendo un conjunto de jean de la marca Diesel, pieza central de un estilismo que combinó moda, performance y celebración.

El outfit se completó con su característico cabello rubio suelto, mientras que su cuerpo apareció bañado en pintura dorada, reforzando la idea de triunfo y consagración. Como detalle final, sumó una cartera del mismo tono, logrando una estética monocromática que potenció el impacto visual de las imágenes.

Impacto en redes y repercusión

La publicación no tardó en cosechar miles de “me gusta” y comentarios, con seguidores que destacaron tanto su creatividad como su capacidad para convertir cada logro en un contenido de alto impacto.

De este modo, Sofía Gonet volvió a demostrar que su paso por MasterChef Celebrity no solo la consolidó en lo culinario, sino también como una figura fuerte dentro del universo digital y de la moda.