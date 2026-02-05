Patronato sorprende en el mercado de pases: Franco Soldano se sumaría al plantel

A pocos días del comienzo de la temporada, Patronato continúa moviendo fichas en el mercado de pases y tiene acordada la llegada de Franco Soldano. El atacante de 31 años se incorporará en las próximas horas tras quedar libre de Juventud de Uruguay y rubricará vínculo con la institución de Paraná hasta diciembre de 2026.

La llegada del delantero, ex Boca, se enmarca en la búsqueda de mayor profundidad ofensiva de cara a la Primera Nacional, una categoría extensa y exigente en la que el conjunto entrerriano apunta a sostener competencia interna en todos los puestos. En ese sentido, Soldano arribará para disputar el lugar con Hernán Rivero, mientras Tomás Attis atraviesa una pubalgia que lo mantiene con trabajos diferenciados.

Con esta incorporación, Patronato alcanza las 12 altas en el actual libro de pases y sigue ajustando el plantel en la recta final de la preparación.

Un mercado con múltiples incorporaciones

El equipo rojinegro ya había sumado previamente a Agustín Araujo, Franco Meritello, Federico Bravo, Tomás Attis, Hernán Rivero, Facundo Heredia, Nahuel Genez, Renzo Reynaga, Juan Salas, Brandon Cortés y Fernando Evangelista.

Según informó la Fiesta del Fútbol, dirigencia buscó renovar líneas y ampliar opciones para el cuerpo técnico, que pretende un grupo largo para afrontar la competencia. Además, no se descarta que haya otro movimiento en las próximas horas, ya que un mediapunta estaría apalabrado y podría transformarse en refuerzo antes del debut oficial.

Franco Soldano. Foto: Archivo.

De esta manera, Patronato combina experiencia con juventud en un plantel que prácticamente cerró su etapa de amistosos y trabajos tácticos.

Más tiempo de preparación por la postergación

La planificación deportiva también se vio modificada por la reprogramación del campeonato. El estreno, que inicialmente estaba previsto para el 7 de febrero frente a San Martín de Tucumán, se postergó y ahora se disputará el sábado 14 en condición de visitante.

Ese corrimiento implicó una semana adicional de entrenamientos para el cuerpo técnico, que aprovechó para ajustar detalles físicos y futbolísticos. Asimismo, el primer encuentro en el estadio Presbítero Bartolomé Grella recién será el 21 de febrero ante Gimnasia y Tiro de Salta, lo que extendió la espera del público local.

Con el arribo de Soldano y el posible cierre de otra incorporación, Patronato busca llegar al inicio del torneo con el plantel completo y mayor competencia interna, en un certamen donde la regularidad suele marcar la diferencia.