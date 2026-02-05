Boca suma dos bajas clave al confirmar las lesiones de Zeballos y Herrera

Boca Juniors confirmó este miércoles las lesiones de Exequiel “Changuito” Zeballos y del mediocampista español Ander Herrera, dos bajas sensibles que se sumaron a una extensa lista de futbolistas afectados en el inicio del Torneo Apertura 2026.

La preocupación se encendió durante el entrenamiento matutino, cuando Zeballos debió abandonar la práctica tras sentir una molestia muscular. Luego de los estudios realizados, el club informó que el delantero sufrió una “lesión muscular grado 2–3 del bíceps femoral izquierdo”, diagnóstico que lo marginará de las canchas por varias semanas. Según el parte médico oficial, el tiempo estimado de recuperación rondará las tres semanas.

El extremo santiagueño no fue el único lesionado confirmado en las últimas horas. Desde la institución también señalaron que Ander Herrera “presenta una lesión muscular grado 1 de músculo recto anterior del muslo derecho”. Si bien se trató de una distensión de menor gravedad, el volante tampoco estuvo disponible para los próximos compromisos del equipo.

La baja de Zeballos profundizó un panorama complejo en el frente ofensivo. Edinson Cavani continuó afectado por una lumbalgia y, aunque existió la expectativa de que pudiera regresar el próximo fin de semana, su presencia aún no estuvo garantizada. En contrapartida, Miguel Merentiel se reincorporó a los trabajos tras superar una distensión en el sóleo derecho y apuntó a estar a disposición para el encuentro del domingo ante Vélez, en el estadio José Amalfitani.

La nómina de lesionados se completó con Milton Giménez, quien siguió en rehabilitación por una pubalgia; Lucas Janson, afectado por una lesión muscular grado 2 en el músculo oblicuo abdominal izquierdo; y Alan Velasco, fuera de las canchas por una distensión grado 2 del ligamento colateral medial de la rodilla izquierda. También Carlos Palacios continuó con una sinovitis en la rodilla derecha y evaluó día a día su evolución, con la mira puesta en el partido ante Platense en la Bombonera.

En lo estrictamente deportivo, Zeballos había sido titular en las tres presentaciones del equipo en el certamen. Disputó los encuentros completos ante Deportivo Riestra, Newell’s y Estudiantes de La Plata, donde marcó un gol y aportó una asistencia clave. De acuerdo al cronograma inicial, el atacante se perdería los partidos frente a Vélez, Platense, Racing y Gimnasia de Chivilcoy por la Copa Argentina, con el objetivo de regresar en plenitud para el cruce ante Lanús del 25 de febrero.

En paralelo, trascendió que el delantero recibió en las últimas horas una oferta del CSKA de Moscú por la totalidad de su pase, cercana a los 10 millones de dólares. Sin embargo, la dirigencia rechazó la propuesta al considerar que solo aceptaría una salida por el monto de la cláusula de rescisión.

Por otra parte, el club elevó un pedido formal a la AFA para utilizar el cupo de reemplazo tras la operación de Rodrigo Battaglia, quien fue intervenido quirúrgicamente del tendón de Aquiles derecho y permanecerá inactivo entre seis y ocho meses. Mientras tanto, el cuerpo técnico evaluó variantes tácticas para afrontar el compromiso del domingo, previsto para las 22.15 en Liniers, con arbitraje de Nazareno Arasa, en un contexto marcado por las ausencias y la necesidad de sostener el rendimiento competitivo.