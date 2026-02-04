 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Este fin de semana se realizará el Seven de Verano de Mamis Hockey del Rowing

La jornada combinará competencia deportiva con un clima de encuentro familiar, música y sorteos en la sede del Paraná Rowing Club.

4 de Febrero de 2026
Parte del equipo de Mamis Hockey.
Parte del equipo de Mamis Hockey. Foto: Prensa Rowing.

Mamis Hockey del Paraná Rowing Club se prepara para su 10ª Edición del Seven de Verano. El encuentro se realizará el sábado 7, desde las 17:00 y hasta la 1:00 en la Sede Tortuguita, con la participación de 16 equipos ya confirmados.

 

La jornada combinará competencia deportiva con un clima de encuentro familiar, música y sorteos. Además de competir y disfrutar, el evento busca visibilizar y poner en valor la categoría Mamis Hockey, una disciplina en crecimiento que invita a mujeres de 30 años en adelante a sumarse a esta disciplina.

 

Los entrenamientos tienen lugar en la Sede Tortuguita, los lunes, miércoles y viernes de 16:00 a 17:30. Quienes deseen más información pueden contactar al 343 405-2967 (Eliana) o al 3438 45-4186 (Andrea).

Mamis Hockey Paraná Rowing Club
