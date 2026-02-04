Abren nuevos cupos para la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” tras agotarse las inscripciones

Después de completar el cupo inicial en tiempo récord, la organización de la carrera nocturna “Ciudad de Paraná” anunció la apertura de nuevas inscripciones para quienes aún buscan sumarse a la competencia. La medida llega tras la fuerte demanda registrada en las últimas semanas, que dejó a cientos de interesados sin lugar.

Desde la Subsecretaría de Deportes de Paraná confirmaron que se habilitarán 200 cupos extra, divididos en dos modalidades. De esta manera, el evento deportivo volverá a ampliar su capacidad a poco más de dos semanas de la largada, prevista para el sábado 21 de febrero.

Cómo serán los nuevos cupos

Según se informó, habrá 100 inscripciones con remera oficial y otras 100 sin indumentaria. El costo será de 16.000 pesos para quienes deseen el kit completo, mientras que la opción más económica, sin camiseta, tendrá un valor de 8.000 pesos.

La decisión responde al interés sostenido que viene mostrando la prueba, que en su primera etapa ya había superado los 2.000 anotados. Con esta ampliación, se espera que la cifra total de participantes vuelva a crecer respecto de años anteriores.

Distancias y recorrido

La carrera nocturna mantendrá el formato tradicional, con dos trayectos pensados para distintos niveles de preparación. Habrá una distancia competitiva de 10 kilómetros y otra de 5 kilómetros, que también podrá correrse de manera recreativa.

El punto de encuentro será nuevamente el balneario Thompson, con largada programada alrededor de las 20. El circuito atravesará sectores de la costanera, uno de los escenarios más elegidos por corredores locales y visitantes durante el verano.

Un clásico que no deja de crecer

Con el paso de las ediciones, la carrera nocturna se consolidó como una de las propuestas deportivas más convocantes del calendario paranaense. Además de atletas, muchas familias se acercan cada año para acompañar y disfrutar del evento al aire libre.

La combinación de actividad física, paisaje y horario nocturno le dio identidad propia a la competencia, que atrae tanto a corredores experimentados como a quienes se animan por primera vez. Con los nuevos lugares disponibles, la organización busca que más personas puedan ser parte de una cita que ya es un clásico del verano en la ciudad.