Rubén Forestello, entrenador de Patronato: “Apuntamos a llegar competitivos al debut”

En medio de la cuenta regresiva para el inicio de la Primera Nacional 2026, Patronato atraviesa la etapa final de la pretemporada con más tiempo del previsto. La postergación del arranque, que en principio estaba pautado para el 7 y luego pasó al 14, le permitió al plantel sumar entrenamientos y minutos de fútbol para ajustar detalles físicos y tácticos.

Tras un nuevo ensayo a puertas cerradas, el entrenador Rubén Darío Forestello brindó una conferencia de prensa en la que analizó el presente del grupo y dejó definiciones sobre el armado del equipo. El técnico se mostró conforme con el proceso y destacó que el trabajo viene siendo progresivo.

“Bien, tranquilo. Hemos pasado tres amistosos, hoy sumamos 40 minutos más de fútbol y ahora trabajamos entre los mismos chicos. Estoy muy contento porque nos vamos acomodando”, expresó.

Evaluación de los amistosos y adaptación del grupo

El cuerpo técnico utilizó los encuentros de preparación para observar rendimientos individuales y colectivos. En ese sentido, el DT explicó que necesitaba conocer la respuesta de quienes ya estaban en la institución y también de los refuerzos que se incorporaron este año.

“Me sirvió para ver a muchos de los chicos que el año pasado participaron, algunos con más minutos y otros con menos, y también a los que llegaron, que tienen experiencia. Eso me permite ser justo a la hora de elegir”, señaló. Además, valoró el rol de los futbolistas formados en la casa para integrar a los nuevos y transmitir la dinámica interna del vestuario.

Patronato se prepara de cara a la Primera Nacional. Foto: Elonce.

La semana adicional por la demora del calendario también fue considerada positiva puertas adentro. “Estamos preparados para cuando toque estar listos. Lo más importante es contener a los chicos y armar un equipo competitivo para el debut”, sostuvo, al tiempo que remarcó que el contexto externo no modifica la planificación diaria.

Plantel casi cerrado y foco en el debut

Consultado por posibles incorporaciones, Forestello dejó en claro que la prioridad es sostener el equilibrio económico. “Lo que menos se quiere es generar gastos que incomoden a la institución. Si aparece algo que realmente sea un aporte, se evaluará; si no, estamos bien con el grupo que está”, explicó.

Sobre los rumores de una nueva postergación por cuestiones organizativas, fue cauto. “No sé nada. Trabajo con la expectativa de que el 14 larga. Nosotros tenemos que enfocarnos en el entrenamiento y en lo que nos corresponde”, afirmó.

Al referirse a los objetivos, planteó un camino paso a paso. “Primero armar un buen grupo y después un equipo con variantes. Es un campeonato muy duro, donde el margen de error es chico y hay que estar preparados para distintos momentos”, analizó.

Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas y pidió acompañamiento. “Que se ilusionen con este momento. Queremos que el club esté tranquilo y que el equipo motive desde la cancha para que la gente nos acompañe”, manifestó.