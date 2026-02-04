Se redujo la presencia de turistas argentinos en Brasil: Florianópolis el destino más afectado

Cayó la presencia de turistas argentinos en Santa Catarina, Brasil, al inicio de la temporada de verano 2026, en un contexto marcado por la apreciación del real brasileño y las dificultades económicas en Argentina, según un informe difundido por la Federación del Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Santa Catarina (Fecomércio SC).

De acuerdo con el relevamiento, los visitantes argentinos representaron el 19% del total de turistas en el arranque de la temporada, por debajo del 22% registrado en el mismo período de 2025. A pesar de la baja, el público argentino continuó siendo el principal contingente extranjero en el estado, al concentrar el 81% del total de los turistas internacionales que eligieron Santa Catarina para vacacionar.

El informe atribuyó el descenso a una combinación de factores económicos en Argentina, entre ellos la caída de la confianza del consumidor, el aumento de la deuda de los hogares y el encarecimiento relativo de Brasil como destino turístico. En ese marco, la apreciación del real brasileño, que se fortaleció un 11% frente al dólar durante 2025, redujo la ventaja de precios que había favorecido la llegada de argentinos en temporadas anteriores.

Uno de los destinos más afectados por esta tendencia fue Florianópolis, donde la proporción de turistas argentinos cayó del 39% al 24%. La merma se observó principalmente en las playas más tradicionales de la capital catarinense, que históricamente concentraron una fuerte presencia de visitantes del país vecino.

Sin embargo, parte de ese flujo se redistribuyó hacia otras localidades del litoral. Ciudades como Laguna e Imbituba registraron un crecimiento significativo en la presencia de turistas argentinos, consolidándose como alternativas a los destinos más concurridos de la región.

En relación al gasto turístico, Fecomércio SC informó que el promedio general mostró una baja del 2%, impulsada principalmente por un menor consumo de los turistas brasileños. En contraste, el gasto de los visitantes extranjeros registró un incremento del 4,6% respecto de la temporada anterior.

El informe también señaló un escenario de mayor competencia en el sector turístico del estado. Entre 2024 y 2025, se registró un crecimiento del 23% en la cantidad de empresas vinculadas al turismo, con una expansión más marcada en municipios de menor tamaño. Esta tendencia amplió la oferta y diversificó los destinos dentro de Santa Catarina, en un contexto de cambios en el comportamiento de los visitantes.