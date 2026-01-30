Creció 7,4% la cantidad de argentinos que veraneó en Uruguay durante diciembre

La visita de uruguayos a la Argentina presentó una baja interanual del 17% en diciembre de 2025, mientras que la llegada de argentinos al país percibió una suba del 7,4% en comparación con el mismo período el año pasado.
La visita de uruguayos a la Argentina presentó una baja interanual del 17% en diciembre de 2025, mientras que la llegada de argentinos al país percibió una suba del 7,4% en comparación con el mismo período el año pasado, un fenómeno que se explica mediante un boom de turismo emisivo en el país vecino, del que Uruguay logró beneficiarse.
La relación turística entre ambos países ha tenido sus altos y bajos en los últimos años, marcada por una fuerte diferencia cambiaria, principalmente entre 2021 y 2023. Sin embargo, a partir del gobierno de Javier Milei, el país vecino evidenció una apreciación cambiaria que hizo que Argentina no fuera tan llamativa turísticamente como antes, debido a sus altos costos.
Tal es así que, de acuerdo al último informe de diciembre de "Estadísticas de turismo internacional" del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) de ese país, el total de uruguayos que visitaron Argentina fue 49.600, representando una fuerte baja del 17%, en comparación con el mismo período en 2025.
"No solamente Uruguay cayó en un 17%, sino que todos los países de la región aportaron menos turistas al país vecino en comparación con 2024. Se debe a un encarecimiento en dólares que se produjo en Argentina, que hace que los precios en términos relativos con la región sean menos convenientes", aseguró Fernando Tapia, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur).
Buenas noticias para Uruguay
En tanto, la llegada de argentinos al Uruguay evidenció un aumento del 7,4% en el último mes de 2025, con un total de 116.500 turistas. Entre los factores que pueden explicar este fenómeno, se encuentran la apreciación del peso argentino frente al dólar, los altos costos de ese país —que impactan en los precios de hotelería y servicios— y el levantamiento del cepo que facilitó a los argentinos acceder a una mayor cantidad de divisas.
Así, de la misma manera que descienden los uruguayos que viajan al país vecino, aumenta la recepción de argentinos. "Como contrapartida, está creciendo la cantidad de argentinos que llegan a hacer turismo al Uruguay, por la misma razón. De alguna manera, se va equilibrando la competitividad de ambos países", comentó Tapia, aunque admitió que el país todavía sigue siendo más caro en costos internos en comparación con Argentina.
Menos uruguayos, pero más gastos
De acuerdo al informe del instituto argentino, Uruguay perdió el podio entre las nacionalidades que más visitan Argentina, ya que se encuentra solamente por delante de Paraguay y Bolivia. En tanto, en primer lugar se encuentran Europa, Estados Unidos y Canadá, Brasil y Chile. En cuanto a las especificaciones de las estadías de los uruguayos, el promedio de noches de estadía ronda el 4,1, mientras que el gasto por persona llega a los 89,5 dólares, totalizando los 6.276.100 dólares en diciembre de 2025.
Por su parte, las estadías de los argentinos en el Uruguay durante el último mes de 2025 rondaron las 9,7 noches, con un gasto por persona promedio de 75,4 dólares por día, totalizando los 30.164.100 millones de dólares. Así, el monto por persona sigue siendo mayor entre los uruguayos en ese país que viceversa, a pesar de los mayores costos.