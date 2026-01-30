Se actualiza el impuesto a los combustibles y se espera un aumento en los surtidores

El Poder Ejecutivo nacional dispuso nuevos plazos y montos para la actualización de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono, con vigencia desde febrero.
El Gobierno nacional modificó el esquema de actualización de los impuestos a los combustibles, mediante el Decreto 74/2026, que introduce cambios al Decreto 617/2025 y vuelve a diferir parcialmente los aumentos previstos para la nafta y el gasoil.
La medida alcanza al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), que se aplican sobre la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil, y que se actualizan trimestralmente en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
Por qué se modificó el cronograma
La Ley 23.966 establece montos fijos por litro para determinar ambos impuestos, con actualizaciones trimestrales. Sin embargo, a través de sucesivos decretos, el Ejecutivo fue postergando la aplicación plena de esos incrementos.
El Decreto 617/2025 había diferido hasta el 1° de febrero de 2026 los aumentos acumulados correspondientes al año 2024 y a los tres primeros trimestres de 2025. Ahora, con la nueva norma, el Ejecutivo volvió a modificar ese esquema con el argumento de sostener el crecimiento económico en un marco de equilibrio fiscal.
Qué cambia desde febrero
El Decreto 74/2026 incorpora un nuevo tramo de actualización para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 28 de febrero de 2026.
En ese período, los impuestos se incrementarán de la siguiente manera:
Nafta sin plomo y nafta virgen
ICL: $16,773
IDC: $1,027
Gasoil
ICL: $14,372
Tratamiento diferencial patagónico: $7,782
IDC: $1,638
En el caso del gasoil, se mantiene el beneficio diferencial para las provincias de la Patagonia, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.
Nueva fecha para el resto del aumento
La norma también modifica el plazo para el impacto total de los incrementos remanentes, que pasaron del 1° de febrero al 1° de marzo de 2026.
De este modo, durante febrero regirá un esquema intermedio, mientras que el ajuste completo de los montos quedará para marzo, salvo que se dicte una nueva prórroga.
El decreto estableció que las disposiciones entran en vigencia el 1° de febrero de 2026 y fueron refrendadas por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.