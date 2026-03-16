Policías entrerrianos le salvaron la vida a una beba al realizarle maniobras de RCP

Los policías y la beba a la que salvaron

Policías de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Quebracho “Sgto. Martín López” protagonizaron un eficaz accionar en la madrugada del domingo al asistir con RCP a una beba de cinco meses que no respiraba.

Mientras realizaban una recorrida preventiva, cerca de las 5:50, observaron a un hombre que pedía auxilio en el ingreso al barrio Chaco, quien les manifestó que su hija tenía problemas y no respiraba. Inmediatamente trasladaron a la menor y a sus padres hacia el Centro Pediátrico Santa Elena.

Durante el trayecto, el Sargento Maximiliano Leguiza le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), logrando que la beba reaccionara antes de llegar al centro de salud.

Tras ello, la pequeña fue asistida por personal médico, quienes informaron que se encuentra fuera de peligro y bajo observación. Había sufrido presuntamente un principio de convulsión.