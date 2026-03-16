“Nunca vi a Bovril tan triste”, lamentó intendente tras la muerte de una familia en accidente

Dolor en Bovril por la muerte de una familia en accidente

La Municipalidad de Bovril declaró cinco días de duelo en todo el ejido municipal tras el trágico siniestro vial ocurrido el sábado en la Ruta Nacional 127, donde fallecieron cuatro integrantes de una misma familia de la localidad.

La medida fue dispuesta mediante un decreto firmado por el intendente José Luis Gillig, que establece el izamiento de la bandera a media asta en todos los edificios públicos desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de marzo.

La decisión institucional se adoptó luego de confirmarse el fallecimiento de Gustavo Landra, Analía Heit y sus hijos Agostina y Bautista Landra, quienes viajaban en el vehículo involucrado en el choque.

Los padres y la hija murieron en el lugar del siniestro, mientras que el pequeño Bautista falleció el domingo tras permanecer internado en grave estado.

Conmoción en la comunidad

La noticia generó una profunda conmoción en Bovril, una localidad donde gran parte de los vecinos mantiene vínculos cercanos entre sí y donde donde la familia Landra-Heit era ampliamente conocida.

El intendente Gillig manifestó que se trata de un hecho de enorme impacto para toda la comunidad. “Es difícil e histórico, porque en Bovril nunca ha pasado" una tragedia de estas características; de hecho, hay pocos registros en la provincia de una familia entera que muere en un accidente.

El jefe comunal destacó además que la familia era ampliamente conocida en la ciudad. “Era una familia muy querida, trabajaba con nosotros como proveedores del municipio; nos hemos criado prácticamente juntos en la colonia Carrasco y compartimos muchos festejos juntos”, señaló.

Una familia comprometida con la comunidad

Desde el municipio remarcaron que tanto Gustavo Landra como Analía Heit tenían una activa participación en la vida social y deportiva de la localidad; ambos integraban la Comisión de la Escuela Municipal de Vóley, actividad en la que también participaba su hija.

Gillig recordó que se trataba de personas solidarias y comprometidas con distintas iniciativas comunitarias. “Siempre colaborando con la escuela, con la capilla, con el grupo de vóley, con la Fiesta del Agricultor”, sostuvo al remarcar: "Era una familia muy unida".

Landra estaba al frente de la firma de servicios fúnebres Previsora del Norte S.R.L., y los vecinos solían acudir a él para pedir su colaboración con familias de la comunidad que no contaban con los medios para despedir a sus seres queridos.

De hecho, el intendente también expresó el impacto personal que le generó la tragedia. “Tantas vidas salvó Gustavo con su empresa, con su ambulancia, llegando a tiempo para ayudar a otros, y uno se pregunta por qué no se pudo llegar a tiempo esta vez”, reflexionó.

Gillig confirmó que estuvo presente en el lugar del siniestro durante varias horas para acompañar a los familiares de las víctimas. Según indicó, permaneció allí junto a personal municipal y autoridades hasta que se habilitó nuevamente la circulación en la ruta.

Velatorio y despedida

Las autoridades informaron que el velatorio de las víctimas se realizaría desde las 18:30 de este lunes y, posteriormente, los restos serían trasladados al cementerio municipal de Bovril.

El intendente sostuvo que nunca había visto a la ciudad atravesar un momento de tristeza similar. “Nunca vi a Bovril tan triste como ayer y como hoy”, afirmó.

Declararon cinco días de duelo tras la muerte de una familia en un accidente

Evaluarán la suspensión de festejos

En medio del dolor colectivo, el jefe comunal adelantó que el municipio evaluará la realización de los festejos por el 113º aniversario de fundación de la ciudad,

fecha para la cual estaban previstas celebraciones para los días 27 y 28 de marzo.

Gillig indicó que, en lo personal, no considera apropiado realizar festejos en este contexto. “No tengo ganas de que Bovril festeje su cumpleaños como lo venía haciendo antes”, expresó al remarcar que la decisión será analizada junto al equipo de trabajo municipal.

Mientras tanto, la comunidad continúa acompañando a los familiares de las víctimas y atravesando uno de los momentos más dolorosos de su historia reciente.