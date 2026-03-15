Bovril despide a la familia que falleció tras choque fatal en Ruta 127: "Nos invade una tristeza enorme"

REDACCIÓN ELONCE
El choque en Ruta 127 que terminó con la vida de una familia entera cerca de Bovril generó una profunda conmoción en la comunidad. En redes sociales, vecinos, instituciones y amigos expresaron su dolor y compartieron emotivos mensajes de despedida.
El choque en Ruta 127 ocurrido durante la noche del sábado a la altura del kilómetro 117, en cercanías de la localidad de Bovril, dejó una tragedia que golpeó profundamente a toda la comunidad. El siniestro vial involucró a una camioneta Renault Duster y un camión Mercedes Benz con acoplado cargado con trigo, y terminó con la vida de cuatro integrantes de una misma familia.
Las víctimas fueron identificadas como Darío Gustavo Landra, de 57 años; Analia Cristina Heit, de 43; su hija Agostina Landra Heit, de 15; y Bautista Landra. En un primer momento el niño había sobrevivido al impacto, pero horas después se confirmó su fallecimiento, una noticia que generó aún más tristeza entre vecinos y allegados.
Tras conocerse la tragedia, las redes sociales se llenaron de mensajes de despedida, muestras de cariño y palabras de acompañamiento para los familiares y amigos de las víctimas, en un intento colectivo de expresar el dolor que atraviesa a toda la comunidad.
Una comunidad unida en el dolor
La noticia del choque en Ruta 127 generó una profunda conmoción en Bovril, donde la familia Landra-Heit era muy conocida y apreciada. Numerosos vecinos destacaron su cercanía con la comunidad y su permanente vocación de servicio.
“Nos unimos como comunidad para acompañar a las familias afectadas por este trágico hecho ocurrido en Ruta Nacional 127. Que la solidaridad, la fe y el abrazo de todo un pueblo puedan brindar consuelo en este momento tan difícil”, expresaron en una de las publicaciones que rápidamente comenzó a circular.
Otros mensajes reflejaron el dolor colectivo que dejó la tragedia. “La ciudad de Bovril se encuentra profundamente conmovida ante la pérdida de una familia entera en un accidente vial que enluta a toda la comunidad”, escribieron vecinos, resaltando el respeto y el cariño que la familia supo ganarse a lo largo del tiempo.
El dolor tras la muerte del niño
Uno de los momentos más difíciles se vivió cuando se confirmó la muerte de Bautista, el niño que había sobrevivido inicialmente al accidente. La noticia fue recibida con enorme tristeza por quienes seguían de cerca la situación y mantenían una cadena de oración por su recuperación.
“Gracias de corazón a todas las personas que se unieron a la cadena de oración por Bautista. Lamentablemente partió y hoy nos invade una tristeza enorme”, expresaba uno de los mensajes compartidos por familiares y allegados.
La publicación continuaba con palabras de consuelo y recuerdo: “Nos queda la certeza de que muchísimas personas lo acompañaron con su oración y su cariño en sus últimas horas. Sigamos abrazando con el corazón a su familia en este momento tan doloroso”.
Mensajes de instituciones y vecinos
El impacto del choque en Ruta 127 también se reflejó en pronunciamientos de instituciones educativas y organizaciones de la región. La comunidad educativa de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos N.º 23 “Del Bicentenario” expresó públicamente su pesar por la tragedia.
“Expresamos nuestro más profundo pesar ante el trágico accidente ocurrido en Bovril, en el que perdió la vida la querida familia Landra-Heit. Acompañamos con respeto y dolor a sus familiares, amigos y a toda la comunidad bovrilense en este momento tan difícil”, señalaron en un comunicado.