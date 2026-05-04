Brote de hantavirus en crucero: tras las muertes, hay cinco casos sospechosos

En un crucero de lujo que partió desde Ushuaia, Tierra del Fuego, se registró un brote de hantavirus y dejó como saldo tres pasajeros fallecidos. La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó que, además de un caso confirmado por laboratorio, hay otros cinco bajo investigación.

El episodio ocurrió en el crucero MV Hondius, que zarpó el 20 de marzo con destino a Cabo Verde. Según el organismo internacional, de las seis personas afectadas, tres murieron y una permanece internada en estado crítico en Sudáfrica.

“La OMS fue informada de un evento de salud pública relacionado con un barco de crucero en el Atlántico y está brindando apoyo. Hasta el momento, se confirmó por laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay otros cinco sospechosos. De las seis personas afectadas, tres fallecieron y una permanece en cuidados intensivos en Sudáfrica”, indicó el organismo.

Cómo se produjo el brote

De acuerdo a la información oficial, el primer caso correspondió a un pasajero de 70 años que presentó síntomas durante la travesía y falleció a bordo. Su cuerpo fue trasladado a la isla Santa Elena.

Su esposa, de 69 años, también enfermó y fue evacuada a Sudáfrica, donde murió en un hospital de Johannesburgo. Una tercera víctima fatal permanecía en el barco al momento del informe.

Otro pasajero británico, también de 69 años, fue derivado a un centro de salud y continúa internado en terapia intensiva, mientras que otros dos casos permanecían bajo seguimiento médico en el crucero.

Coordinación internacional y medidas

Ante la situación, la OMS indicó que “está facilitando la coordinación” entre los países involucrados y los operadores del barco para organizar evacuaciones médicas y evaluar los riesgos.

El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, remarcó que se “está trabajando estrechamente con los Estados Miembros y los operadores del barco en respuesta a casos sospechosos de hantavirus detectados a bordo de un crucero”.

Además, subrayó que “la acción rápida y coordinada es fundamental para contener los riesgos y proteger la salud pública”.

Investigación del origen del contagio

Las autoridades sanitarias investigan si el contagio se produjo antes del embarque o durante el viaje. El foco está puesto en determinar si hubo exposición a roedores en zonas rurales o si existió un foco dentro del propio buque.

Desde Tierra del Fuego indicaron que no se registraron casos recientes ni existe evidencia de circulación del virus en la provincia, por lo que descartaron, en principio, un vínculo epidemiológico directo con el origen del brote.

El hantavirus es una enfermedad transmitida principalmente por roedores, a través del contacto con secreciones infectadas. En algunos casos, puede evolucionar hacia cuadros graves con compromiso respiratorio.

Mientras continúan las investigaciones, los pasajeros y la tripulación permanecen bajo monitoreo médico, en un operativo internacional que busca contener el brote y esclarecer las causas del contagio.