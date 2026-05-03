Cambios en las pruebas Aprender: cómo será el nuevo sistema de evaluación y cuándo empieza

La principal novedad es el paso a un esquema bienal que alternará evaluaciones censales y muestrales

El Consejo Federal de Educación aprobó un nuevo plan que modifica las pruebas Aprender y redefine el sistema de evaluación escolar en el país para el período 2026-2030.

La principal novedad es el paso a un esquema bienal que alternará evaluaciones censales (en todas las escuelas) con otras muestrales (sobre una muestra representativa). De esta manera, se dejará atrás el formato actual de operativos anuales.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es reducir la carga sobre las escuelas y mejorar el uso de los resultados, priorizando la calidad del análisis por sobre la cantidad de evaluaciones.

Menos frecuencia de reportes

Uno de los cambios más relevantes será que las escuelas recibirán informes cada cuatro años —y no cada dos como hasta ahora—, ya que los reportes individuales solo se elaboran en evaluaciones censales.

Foco en alfabetización

El plan también pone el acento en la alfabetización inicial, con un calendario fijo para evaluar lectura y matemática en tercer grado. Se prevé:

2026: evaluación censal 2028: evaluación muestral 2030: evaluación censal

La medida responde a los bajos niveles detectados en los últimos años, donde menos de la mitad de los alumnos alcanza los niveles de lectura esperados.

Calendario completo

El cronograma establecido es el siguiente:

2026: censal en 3º grado

2027: censal en secundaria

2028: muestral en primaria

2029: muestral en secundaria

2030: censal en primaria

Más herramientas para docentes

El nuevo esquema se complementará con herramientas digitales como la plataforma Acompañar, que permite a los docentes hacer un seguimiento continuo del aprendizaje en el aula.

Además, se incorporarán evaluaciones estandarizadas como EGRA (lectura) y EGMA (matemática), junto con bancos de preguntas federales para mejorar la comparación entre provincias.

Con estos cambios, el Gobierno busca pasar de un sistema centrado en mediciones aisladas a uno más integrado, con foco en el seguimiento pedagógico y la mejora del aprendizaje.