El CGE presentó en Ramírez la edición 2026 del programa Escuela y Comunidad

La propuesta alcanzará en esta primera etapa a unas 625 instituciones educativas y a más de 30.000 estudiantes. La actividad reunió a autoridades educativas, docentes, estudiantes y referentes del sector socioproductivo.
En el Complejo Educativo Francisco Ramírez se presentó este viernes la edición 2026 del programa Escuela y Comunidad, una iniciativa del Consejo General de Educación (CGE) que fortalece la articulación entre la escuela secundaria, la comunidad y el mundo del trabajo. La actividad reunió a autoridades educativas, docentes, estudiantes y referentes del sector socioproductivo.
La propuesta alcanzará en esta primera etapa a unas 625 instituciones educativas y a más de 30.000 estudiantes, promoviendo la realización de prácticas educativas y profesionalizantes que consolidan el vínculo entre la formación escolar y el entramado productivo local.
La jornada estuvo encabezada por las vocales del CGE, Elsa Chapuis y Carla Duré; la directora general de Planeamiento Educativo, Marianela Müller; y la presidenta municipal, Flavia Pamberger. También participaron el vicepresidente municipal, Carlos Troncoso; la directora departamental de Escuelas, Marta Müller; la coordinadora de programas estratégicos, Natalí Reisenauer; la coordinadora de relaciones institucionales, Lessa Witschi Casandra; y la coordinadora del programa, Luisina Nenna.
Durante la presentación, Marianela Müller destacó la importancia de la propuesta al señalar que el desafío del CGE es garantizar que los estudiantes, junto a sus docentes, accedan a experiencias formativas que les permitan desarrollar competencias acordes a las demandas actuales, a partir de prácticas educativas significativas.
Por su parte, la intendenta Flavia Pamberger valoró el trabajo articulado entre los distintos sectores y remarcó la importancia de que los estudiantes puedan vincularse con el ámbito público y privado, en experiencias que fortalecen el compromiso, el aprendizaje y la responsabilidad.
En tanto, Elsa Chapuis subrayó que el programa forma parte de la política estratégica del organismo y se enmarca en el Plan Educativo Provincial, con el objetivo de otorgar mayor sentido a la escuela secundaria y acompañar a los estudiantes en la construcción de sus proyectos de vida.
Como parte de la jornada, se desarrollaron dos paneles -uno integrado por docentes y otro por estudiantes- donde se compartieron experiencias vinculadas al programa. En ese marco, Desiree, estudiante de la Escuela de Educación Técnica N°114 Justo José de Urquiza, relató que su participación le permitió redefinir su elección vocacional a partir de la experiencia en el ámbito productivo.
A su vez, Johanna, asesora pedagógica de la Escuela Secundaria N°4 Francisco Ramírez, explicó que las pasantías resultan fundamentales porque vinculan a los estudiantes con la realidad desde una perspectiva integral, ampliando sus posibilidades al momento de decidir entre la inserción laboral o la continuidad de estudios superiores.
En la misma línea, desde el sector privado se destacó la continuidad del programa. Durante el encuentro, la empresa Veterinaria Hernández firmó la renovación de su convenio de participación, consolidando el compromiso del entramado socioproductivo con el fortalecimiento de las trayectorias educativas.