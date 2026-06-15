Trabajadores de Granja Tres Arroyos convocan a una movilización por salarios y reapertura

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos realizarán una movilización este martes en Concepción del Uruguay. Reclaman el pago de salarios adeudados y la reapertura de la planta, que permanece paralizada.
Los trabajadores de Granja Tres Arroyos resolvieron intensificar las medidas de protesta y convocaron a una movilización para este martes 16 de junio en Concepción del Uruguay. La decisión fue adoptada durante una asamblea realizada frente a la planta de la empresa, en el marco del conflicto laboral que mantiene en incertidumbre a cientos de empleados y sus familias.
La concentración está prevista para las 10 de la mañana en el Monumento a Urquiza, uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad, desde donde los trabajadores buscarán visibilizar la situación que atraviesan y sumar respaldo de la comunidad a sus reclamos.
El principal eje de la protesta es la exigencia del pago de salarios adeudados y la reapertura de las instalaciones, que permanecen sin actividad en medio de una crisis que preocupa al sector productivo y laboral de la región.
Una decisión tomada en asamblea
La convocatoria surgió luego de una reunión realizada este lunes frente a los portones de la planta. Allí, los empleados analizaron el escenario actual y debatieron las acciones a seguir para sostener el reclamo. Tras el intercambio de opiniones, los trabajadores coincidieron en la necesidad de profundizar las medidas de protesta y avanzar con una movilización que permita exponer públicamente la problemática.
Según expresaron en un comunicado difundido al finalizar la asamblea, la convocatoria está abierta a todos los empleados de la empresa, independientemente del gremio al que pertenezcan.
La intención es mostrar una postura unificada frente a la situación que atraviesa la firma y fortalecer el reclamo colectivo ante las autoridades y los responsables de la empresa.
Pedido de unidad sindical
Además de convocar a la movilización, los trabajadores solicitaron a las organizaciones sindicales con representación dentro de Granja Tres Arroyos que acompañen las medidas adoptadas.
En ese sentido, propusieron la realización de una Asamblea General conjunta para el próximo miércoles, con la participación de todos los sectores involucrados en el conflicto, indicó La Pirámide.
Los empleados consideran que la coordinación entre los distintos gremios resulta fundamental para fortalecer las negociaciones y lograr respuestas concretas ante la delicada situación que atraviesan. La propuesta apunta a consolidar una estrategia común que permita defender las fuentes laborales y exigir soluciones urgentes para los trabajadores afectados.
El reclamo por los salarios
Uno de los puntos centrales del conflicto está relacionado con los haberes adeudados. Los trabajadores sostienen que la falta de pago genera serias dificultades económicas para numerosas familias que dependen de la actividad de la empresa.
La incertidumbre creció en las últimas semanas debido a la paralización de la planta y la ausencia de definiciones sobre la continuidad de las operaciones. En ese contexto, los empleados remarcan que la prioridad es garantizar el cobro de los salarios pendientes y recuperar la actividad productiva para preservar los puestos de trabajo.
La preocupación no solo alcanza a quienes trabajan directamente en la empresa, sino también a otros sectores vinculados a la cadena productiva y comercial que dependen de su funcionamiento.
Buscan visibilizar el conflicto
Con la movilización prevista para este martes, los trabajadores intentarán trasladar el reclamo al espacio público y generar una mayor visibilidad de la problemática.
La convocatoria busca reunir a empleados, familiares, organizaciones sociales y vecinos que deseen acompañar el pedido de reapertura de la planta y el cumplimiento de las obligaciones salariales.
Mientras tanto, el conflicto continúa abierto y mantiene en vilo a cientos de familias de Concepción del Uruguay que aguardan definiciones sobre el futuro de una de las principales fuentes de empleo de la zona.