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“Que dé un paso al costado”, el pedido de Santilli tras los dichos de Villarruel sobre el Presidente 

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado”, dijo el Jefe de Gabinete en referencia a las declaraciones de Victoria Villarruel sobre el Presidente.

31 de Julio de 2026
Diego Santilli
Diego Santilli

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado”, dijo el Jefe de Gabinete en referencia a las declaraciones de Victoria Villarruel sobre el Presidente.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, hizo referencia a las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel sobre Javier Milei, que había manifestado que el Presidente tiene “persecuciones imaginarias”, que sufre una “locura galopante” y dijo tener una “genuina preocupación por su estado”.

 

“Si hay una persona que no está de acuerdo que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, expresó Santilli.

 

Vale recordar que Villarruel volvió a criticar a Milei al sostener que siente "genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior".

"Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior", disparó en un mensaje en su cuenta de X.

 

Al respecto, agregó: "El Presidente de la Nación no puede haber twitteado semejante estupidez".

 

"Si es así que muestre todas las pruebas de estas afirmaciones inventadas por cerebro de microbio Bolukalo", en referencia a la diputada Lilia Lemoine, quien lleva también ese apellido que mencionó la Vicepresidenta.

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