Secuestraron 30 toneladas de soja que iban a ser trasladadas ilegalmente por el río Uruguay

Más de 30 toneladas de soja fueron secuestradas durante dos allanamientos realizados cerca del río Uruguay, en la localidad misionera de El Soberbio. La Justicia Federal investiga si el cargamento iba a ser trasladado ilegalmente hacia un país limítrofe.

El procedimiento comenzó en la zona del kilómetro 1151,2, cuando una patrulla observó un camión cargado con bolsas de arpillera. El vehículo había salido de un galpón y avanzaba hacia la costa, donde había una embarcación.

Al detectar la presencia de los efectivos, la embarcación se alejó rápidamente del sector. Al mismo tiempo, el conductor del camión evitó el control y entró en otro galpón situado a aproximadamente 300 metros del río.

Allanaron dos galpones durante la madrugada

El Juzgado Federal de Oberá, a cargo de Marcos Gallandat Luzuriaga, autorizó la inspección de los dos inmuebles señalados durante el seguimiento. Las medidas se concretaron durante la madrugada.

En el primer galpón encontraron 471 bolsas de soja, mientras que en el segundo contabilizaron otras 180. En total, fueron incautados 651 bultos que contenían granos.

De acuerdo con la información oficial, los responsables de los inmuebles no presentaron documentación que acreditara la tenencia y el traslado legal de la mercadería. Tampoco contaban con el aval aduanero correspondiente.

El cargamento fue valuado en más de $23 millones

Después del pesaje se estableció que las bolsas contenían 30.145 kilos de soja. El cargamento fue valuado oficialmente en $23.521.281.

Durante los allanamientos también secuestraron un camión Ford F-600 que no tenía la patente colocada y una motocicleta. Los investigadores intentan establecer qué participación tuvieron ambos vehículos en la maniobra.

La mercadería y las unidades fueron trasladadas a la sede de Prefectura en El Soberbio, donde quedaron a disposición del Juzgado Federal. Por el momento, no se informaron detenciones.

La investigación continuará para determinar el origen del cargamento, identificar a sus responsables y establecer si estaba preparado para ser transportado de manera clandestina a través del río Uruguay.