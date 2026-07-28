Incautaron 13 perros salchichas durante un operativo en el Puente Internacional General Artigas

Un operativo aduanero permitió incautar 13 perros que eran trasladados ocultos dentro de un vehículo por el Puente Internacional General Artigas, que conecta las ciudades de Colón y Paysandú.

Durante la inspección, los agentes encontraron 12 cachorros de raza Dachshund, conocidos como perros salchicha, y una hembra adulta. De acuerdo con la información difundida, las crías tenían aproximadamente un mes de vida.

Ante la falta de la documentación correspondiente para su traslado, las autoridades iniciaron actuaciones administrativas por una presunta maniobra de contrabando. Los animales quedaron inicialmente bajo la custodia de Sanidad Animal del Ministerio de Ganadería de Uruguay.

Aplicarán un protocolo de cuarentena

Una vez que concluyan los trámites aduaneros, las actuaciones serán remitidas al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA). El organismo aplicará los protocolos sanitarios previstos para los perros antes de resolver su posterior derivación.

Entre las primeras medidas se contempla el cumplimiento de un periodo de cuarentena. Durante esa instancia se evaluará el estado general de los cachorros y de la hembra adulta, además de verificarse las condiciones necesarias para su alojamiento.

Posteriormente, los animales podrían quedar bajo el cuidado de una organización dedicada a la protección animal. La intervención de estas entidades permitiría garantizar su atención mientras se define una solución definitiva para cada ejemplar.

Una protectora se ofreció a recibirlos

Laura De León, referente de Amigos de los Animales, se comunicó con autoridades regionales y nacionales del INBA para expresar la disposición de la organización a albergar a los perros incautados, según informó 03442.

La entidad también se ofreció a colaborar con la vacunación de los cachorros y coordinar las futuras castraciones. Estas acciones se realizarían después de completar los controles sanitarios y obtener la autorización de los organismos intervinientes.

De León señaló además que la perra adulta posiblemente no sea la madre de la totalidad de las crías encontradas. El destino de los 13 animales se determinará cuando finalicen las actuaciones aduaneras y el periodo de cuarentena correspondiente.