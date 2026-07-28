Los viajes al exterior por turismo cayeron 22% en junio y registraron su mayor baja desde la pandemia

Los viajes al exterior realizados por turistas argentinos cayeron un 22% interanual durante junio, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Fue el descenso más pronunciado desde marzo de 2021, cuando continuaban vigentes las restricciones vinculadas con la pandemia.

Durante el sexto mes de 2026, salieron del país 501.918 turistas residentes, frente a los 643.800 contabilizados en el mismo período del año anterior. Además, la serie desestacionalizada marcó el nivel más bajo desde diciembre de 2024.

En sentido contrario, Argentina recibió a 329.177 turistas extranjeros, lo que representó un crecimiento interanual del 3,3%, de acuerdo con el informe de turismo internacional del INDEC. La diferencia dejó un saldo negativo mensual de 172.741 turistas.

El balance turístico continuó siendo deficitario

Al incorporar también a quienes realizaron visitas sin pernoctar, las salidas alcanzaron las 925.900 personas y los ingresos totalizaron 612.800. De esta manera, junio terminó con un déficit de 313.100 visitantes internacionales.

Los datos del primer semestre muestran una tendencia sostenida: los viajes al exterior acumularon seis caídas interanuales consecutivas, mientras que la llegada de extranjeros creció durante los seis primeros meses del año.

Según un análisis de la consultora Equilibra, el semestre cerró con un déficit de aproximadamente 4,5 millones de visitantes. Aunque fue el segundo saldo negativo más alto desde 2016, representó una mejora frente a los 6,5 millones registrados durante el mismo período de 2025.

Cuánto gastaron los turistas

En los pasos relevados por la Encuesta de Turismo Internacional del INDEC, los visitantes extranjeros gastaron USD 608,8 millones durante el segundo trimestre. La cifra fue un 13,8% superior a la de igual período del año pasado.

Los turistas argentinos desembolsaron USD 1.360,7 millones fuera del país, un 2,9% menos en la comparación interanual. La diferencia entre ambos movimientos dejó un déficit cercano a USD 752 millones, que se redujo en USD 44,5 millones respecto de 2025.

El gasto diario promedio de los extranjeros fue de USD 87,3 por persona, mientras que el correspondiente a los argentinos que realizaron viajes al exterior alcanzó los USD 105,8.

Los destinos que registraron las mayores caídas

Las disminuciones más significativas durante junio correspondieron a Norteamérica, con una baja interanual del 35,5%; Chile, con un 34,1%; y Brasil, con un 31,3%, según los datos recopilados por el INDEC.

En paralelo, el crecimiento del turismo receptivo estuvo impulsado principalmente por los visitantes procedentes de Chile, que aumentaron un 18,5%, y de Brasil, que registraron una suba del 15,2%.

Aunque la diferencia entre entradas y salidas se redujo, la cantidad de argentinos que viajaron fuera del país continuó superando a la de extranjeros que arribaron. Junio terminó con 172.700 turistas más en el turismo emisivo que en el receptivo.